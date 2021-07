Le port de Liverpool ne fait plus partie de la liste patrimoine mondial de l'Unesco

Vue du port de Liverpool. (©Paul Ellis - AFP)

L'Unesco retire le port de Liverpool de la liste du patrimoine mondial

(BFM Immo) - Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a retiré mercredi le port de Liverpool de sa liste des sites classés au patrimoine mondial, en raison d'un surdéveloppement d'aménagements lui faisant perdre son authenticité. Treize délégués du comité présidé par la Chine ont voté pour un déclassement de ce port historique du nord-ouest de l'Angleterre, emblématique de l'ère industrielle et classé en 2004, et cinq contre, soit plus de la majorité de deux tiers requise pour déclasser un site.

Liverpool devient ainsi le troisième site à subir ce sort, après des décisions similaires concernant précédemment le sanctuaire de l'oryx arabe à Oman, en 2007, et la vallée de l'Elbe à Dresde (Allemagne) en 2009. En cause: les plans de réaménagement du port, dont les très hauts immeubles et un nouveau stade de football risquent d'"endommager de manière irréversible" son patrimoine, a affirmé le comité de l'Unesco.

Ambitieuse réhabilitation du front de mer et des docks

Liverpool avait été classé au patrimoine mondial de l'Unesco après une ambitieuse réhabilitation du front de mer et des docks suivant des décennies de déclin. Port de départ de millions de migrants irlandais et britanniques ainsi que d'esclaves africains, la ville au riche patrimoine musical est aussi le berceau des Beatles: une histoire qui a forgé ce que l'Unesco considérait comme le "caractère distinctif et l'esprit unique" de Liverpool.

A lire aussi Moins authentique, Liverpool pourrait être retirée de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Pour autant, le Conseil international des monuments et des sites, qui conseille l'Unesco, avait déjà "demandé à plusieurs reprises" au gouvernement britannique de fournir des garanties plus solides concernant l'avenir de la ville, qui figurait depuis 2012 sur la liste du patrimoine en péril. Mais les projets d'aménagements se sont poursuivis, au point de lui faire perdre son authenticité. Le nouveau stade pour le club de football d'Everton -approuvé par le gouvernement sans aucune enquête publique- constitue "l'exemple le plus récent d'un projet majeur totalement contraire" aux objectifs de l'Unesco, a ajouté le conseil.

Avec AFP