Le record de la maison la plus chère des Etats-Unis pourrait bientôt être battu

Cette villa sera en vente le 26 janvier (©Hilton & Hyland)

La villa Firenze, à Beverly Hills, est estimée à 160 millions de dollars. Elle sera mise aux enchères le 26 janvier, sans réserve ni enchère minimale.

(BFM Immo) - Une vente aux enchères exceptionnelle va avoir lieu en 2021. A 160 millions de dollars, la villa Firenze est estimée comme l'une des maisons les plus chères des Etats-Unis. Elle sera mise en vente aux enchères le 26 janvier, sans réserve ni enchère minimale par Concierge Auctions en coopération avec les agents Jeff Hyland et Rick Hilton de Hilton & Hyland à Beverly Hills, comme le rapporte le site spécialisé TopTenRealEstateDeals.com.

Située et isolée sur un terrain de 40.468 mètres carrés à Berverly Park, la partie la plus huppée de Beverly Hills, la villa dispose d'une surface de 2.663 mètres carrés. La villa Firenze abrite 13 chambres, 17 salles de bain et 8 salles d'eau.

Piscine et court de tennis

La cour est aménagée avec des palmiers des îles Canaries et le parking peut accueillir jusqu'à 30 voitures. Sur le terrain, se trouvent également une maison d'hôtes de deux étages, un pavillon avec piscine et un court de tennis. Tout autour du périmètre de la propriété, un sentier de jogging a été aménagé.

Si les enchères grimpent de quelques millions de dollars par rapport à l'estimation, il s'agirait potentiellement de la maison la plus chère vendue aux Etats-Unis. Mais pas du bien le plus cher. Le record pour une maison est actuellement détenu par Jeff Bezos, qui a déboursé 165 millions de dollars pour une luxueuse propriété située à Los Angeles début 2020. Toutefois, un appartement à New York était parti à 238 millions de dollars en janvier 2019.

Crédits photo : Hilton & Hyland