Matt Damon vend sa villa de Los Angeles et espère une belle plus-value

La villa de Matt Damon (©Alexis Adams)

L'acteur avait acheté cette demeure en 2012 pour 15 millions de dollars. Il la revend aujourd'hui pour 21 millions de dollars.

(BFM Immo) - Matt Damon va quitter Los Angeles. L'acteur et sa femme Luciana vendent leur villa de Pacific Palisades. Cette maison est située dans la même rue que celle de l'acteur et grand ami de Matt Damon, Ben Affleck. Les Damon avaient acheté cette propriété en 2012 pour 15 millions de dollars. Elle est mise en vente par l'agence The Agency RE pour 21 millions de dollars, comme l'a repéré le site spécialisé TopTenRealEstateDeals.com.

La demeure de 1.255 mètres carrés comprend 7 chambres et 10 salles de bain. La maison est disposée autour d'un atrium central avec des plafonds en acajou. Les chambres s'ouvrent grâce à des parois en verre mobiles. La suite parentale possède sa propre terrasse privée, deux dressings, une salle de massage et un bain.

La maison possède aussi une salle de jeux, un bureau, une cave à vin, des logements pour le personnel ainsi qu'une salle multimédia. A l'extérieur se trouvent une piscine, un spa, une aire de jeux pour enfants, une cascade et une véranda couverte.

