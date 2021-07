Moins authentique, Liverpool pourrait être retirée de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Vue de Liverpool (©Paul Ellis - AFP)

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco se réunit ce vendredi pour étudier les dossiers de 2020 et 2021. Certains sujets sont délicats.

(BFM Immo) - Après une interruption d'un an, Covid oblige, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco se réunit à partir de vendredi à Fuzhou (Chine) pour inscrire de nouveaux sites. Les dossiers sont nombreux cette année, cumulant ceux de 2020 et de 2021, et certains sont délicats, comme le possible retrait de la liste de deux sites: Liverpool, au Royaume-Uni, et la réserve de Selous, en Tanzanie. Seuls deux sites ont déjà fait l'objet d'un tel retrait.

Liverpool et son caractère emblématique de l'ère industrielle figure déjà depuis 2012 sur la liste du patrimoine en péril mais projets d'aménagements et d'urbanisme se sont poursuivis, au point de lui faire perdre son authenticité, estiment les experts.

Examiner l'état de conservation de 255 sites déjà inscrits sur la liste

Au total, à partir du 18 juillet selon un programme provisoire, le Comité réuni en ligne sous la présidence, depuis Fuzhou, de Tian Xuejun, vice-ministre chinois de l'éducation et président de la Commission nationale chinoise pour l'Unesco, examinera l'état de conservation de 255 sites déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. 53 d'entre eux figurent déjà sur la liste du patrimoine mondial en péril. Pourraient les y rejoindre, outre la Grande Barrière, Venise, affectée, entre autres facteurs, par le tourisme de masse, et Budapest, en particulier les rives du Danube et le quartier du château de Buda, pour des démolitions "inopportunes" et des reconstructions à grande échelle notamment.

Vers le 24 juillet, le Comité du patrimoine (réuni jusqu'au 31 juillet) commencera à étudier les nouveaux sites qui pourraient intégrer la liste du patrimoine mondial. Certaines de ces propositions d'inscription (près d'une cinquantaine) pourraient ne pas aboutir si le Comité, composé des représentants de 21 États parties, suit les recommandations des organismes consultatifs. Il en irait ainsi de "Nice capitale du tourisme de riviera" proposé par la France, pour laquelle les experts ont préconisé un report.

Toutefois, si autrefois les recommandations étaient massivement suivies, les discussions se sont faites plus denses au fur et à mesure que la liste a grandi -- atteignant 1.121 sites de 167 pays inscrits aujourd'hui -- et le suivi des préconisations moins automatique.

