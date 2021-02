Nouveau siège d'Amazon : un gigantesque colimaçon "imprégné de nature"

Le nouveau siège d'Amazon à Washington: un monumental colimaçon habillé de nature (©AFP)

Le géant du commerce en ligne a dévoilé l'architecture de son deuxième siège. Il est situé dans la banlieue de Washington.

(BFM Immo) - Le géant du commerce en ligne Amazon a dévoilé mardi l'architecture "imprégnée de nature" de son deuxième siège, un bâtiment en forme d'hélice, installé dans la banlieue de Washington. L'immeuble de 22 étages en colimaçon monumental, qui surplombe un plan d'eau près du fleuve Potomac à Arlington (Virginie), sera émaillé de jardins suspendus, une métaphore pour "un espace physique favorisant la pollinisation d'idées et la collaboration", dit Amazon dans un communiqué.

Il constitue le bâtiment principal d'un ensemble de trois immeubles appelés "PenPlace" et constituant le deuxième siège du groupe, initialement basé à Seattle dans l'État de Washington (ouest). L'ensemble de 260.000 mètres carrés de bureaux représente un investissement de 2,5 milliards de dollars et devrait apporter 25.000 nouveaux emplois dans la région sur les dix prochaines années.

Favoriser le bien-être

Selon le vice-président du groupe pour les installations immobilières, John Schoettler, avec son architecture "à double hélice", "cette construction unique comportera deux sentiers pédestres de terrain paysager qui s'enrouleront à l'extérieur du bâtiment, avec des plantations qu'on peut retrouver lors d'une randonnée dans les Blue Ridge Mountains de Virginie".

Le nouveau siège, conçu par le cabinet américain d'architecture NBBJ, accueillera aussi des artistes en résidence. Pour le personnel, il "favorise le bien-être et l'exercice physique", affirme encore le dirigeant. Le bâtiment sera chauffé et climatisé 100% à l'énergie solaire. Amazon avait choisi ce site pour sa nouvelle base en 2017 au terme d'un long suspense et d'une surenchère d'avantages fiscaux offerts par les villes candidates, qui avait suscité la polémique. Outre la Virginie, le groupe de Seattle avait aussi choisi un site à New York, finalement abandonné après des divergences politiques.

