Nouveaux records pour les prix de l'immobilier au Royaume-Uni

Le prix moyen des propriétés mises en vente a augmenté de 0,8% en moyenne en juin. Il atteint le record de 336.073 livres, soit près des 400.000 euros.

(BFM Immo) - Les prix de l'immobilier ont atteint de nouveaux records au Royaume-Uni en juin, pour le troisième mois d'affilée, mais le rythme des ventes ralentit, indique lundi le site de petites annonces Rightmove dans un communiqué. Le prix moyen des propriétés mises en vente n'a augmenté que de 0,8% en moyenne en juin, mais il atteint malgré cela le record de 336.073 livres, détaille Rightmove, précisant que les prix atteignent des sommets dans toutes les régions du pays.

L'inflation immobilière ralentit toutefois, puisqu'elle atteignait encore 1,8% en mai et 2,1% en avril. "Des taux d'intérêt à des records de faiblesse et le moratoire sur la taxe sur les transactions immobilières ont aidé beaucoup de gens à avoir les moyens de s'offrir des propriétés plus chères", a commenté Tim Bannister, directeur des données sur les propriétés, cité dans le communiqué. Il ajoute que la fin attendue du moratoire en septembre "a aussi donné à certains un sentiment d'urgence" pour finaliser un achat.

"Un tassement du rythme d'activité"

Cette échéance en septembre et une offre de nouveaux biens qui se raréfie réduisent cependant la capacité ou la volonté de déménager pour certains acheteurs et Tim Bannister voit "un tassement du rythme d'activité incroyable que nous avons vu l'année dernière".

Ainsi, le nombre de promesses de ventes en mai était 17% supérieur à celui de la même période en 2019, avant la pandémie, contre 45% en avril comparé à la même période en 2019. La hausse des prix immobiliers a accéléré particulièrement au Pays de Galles (+14,6% depuis mars 2020) et dans le sud-ouest de l'Angleterre (+11,4%).

"Le sud-ouest est depuis longtemps une région prisée pour les résidences secondaires mais connaît un regain de popularité" auprès des habitants des grandes villes et notamment de Londres avec la possibilité de télétravailler, remarque Tim Bannister. Mais ces nouveaux acquéreurs qui viennent "de zones plus chères du pays ont des budgets potentiels plus élevés que les acheteurs locaux, ce qui entraîne une détérioration de l'accès au logement pour les résidents locaux", souligne-t-il.

Avec AFP