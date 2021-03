Tom Cruise vend son chalet dans le Colorado 39,5 millions de dollars

Tom Cruise vend son ranch (©Chris Delmas - AFP)

L'acteur américain veut se séparer de sa demeure dans le Colorado. Le prix de vente est de 33 millions d'euros.

(BFM Immo) - Une villa de prestige est actuellement en vente chez Sotheby's International Realty. Tom Cruise met en vente son chalet de 1.069 mètres carrés dans le Colorado pour 39,5 millions de dollars, soit 33 millions d'euros, rapporte le site spécialisé TopTenRealEstateDeals.com.

La demeure compte sept chambres et neuf salles de bains, une salle de sport et un spa, une grande cuisine dînatoire, un salon et une salle à manger. Une maison annexe dispose de trois autres chambres. Un garage peut accueillir trois voitures. Le tout repose sur un terrain de 129 hectares.

Accès aux montagnes

À l'extérieur se trouvent des terrains de sport permettant de pratiquer le tennis, le basket-ball ou le hockey sur glace et un système de sentiers privé avec accès et vue sur les montagnes

Le bien est situé à quelques minutes de Tellurides où se trouvent un terrain de golf et une station de ski.

Crédits Photo: Joshua Johnson (intérieur), Brett Schreckengost (extérieur)