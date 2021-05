Un gratte-ciel de près de 300 mètres de haut tremble à Shenzhen, une inspection est en cours

Une oscillation d'origine inconnue d'un gratte-ciel a provoqué des scènes de panique dans la ville de Shenzhen en Chine. Des ingénieurs l'inspectent.

(BFM Immo) - Un gratte-ciel a été évacué mardi après-midi en Chine après le tremblement de l'édifice de près de 300 mètres de haut pour une raison inconnue, ce qui a provoqué des scènes de panique. Le SEG Plaza, dont la construction a été achevée en 2000, est l'un des immeubles les plus emblématiques de Shenzhen (sud), immense métropole limitrophe de Hong Kong.

L'immeuble, qui domine du haut de ses 291 m le quartier d'affaires de la ville, abrite notamment sur plusieurs étages un immense marché de composants et de produits électroniques. Le bureau de gestion des situations d'urgence de Shenzhen a indiqué sur le réseau social Weibo "vérifier les causes du tremblement" du gratte-ciel, tout en précisant "qu'aucun séisme n'a frappé la ville aujourd'hui".

Le SEG Plaza a oscillé vers 13h50 locales (5H50 GMT), selon les autorités. Ces secousses ont immédiatement entraîné des scènes de panique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient plusieurs centaines de piétons s'enfuir en courant du périmètre du bâtiment. La tour est implantée dans un quartier du centre de Shenzhen, connu notamment pour sa gigantesque artère piétonne bordée de boutiques et de centres commerciaux.

The SEG Plaza in Shenzhen was reportedly "shaking" on Tuesday afternoon, according to the Chinese city's Emergency Management Bureau on Weibo. There have been no reports of an earthquake around the building, which - at 356 metres tall - is the 72nd tallest in the world. pic.twitter.com/dcO7tHWJUZ