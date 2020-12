Découvrez le bien le plus exceptionnel à vendre au Cap Ferret

La villa Marly au Cap Ferret (©Sotheby's International Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété sur la presqu'île du Cap Ferret.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction le Cap Ferret et la villa Marly. Située en première ligne, sur un terrain de plus de 2.000 mètres carrés, cette villa de famille de style néo-basque est à vendre pour 9.450.000 euros. Construite dans les années 1940, elle mesure environ 440 mètres carrés répartis sur 3 niveaux et comporte 12 chambres pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes. La villa possède une vue sur le bassin d'Arcachon et une proximité immédiate de la plage.

Cette villa a la particularité d’appartenir depuis l’origine à la même famille. "Elle a abrité les vacances de 6 générations de cousins, neveux, nièces, enfants, petits-enfants… Le 1er mariage familial célébré sur cette propriété a eu lieu le 22 Août 1963, il s’agissait de la génération des petits-enfants du constructeur. Il y a eu depuis 8 autres mariages familiaux célébrés à la villa et le dernier date de cette année, le 22 Août 2020 soit 57 ans jour pour jour après le 1er mariage. Il s’agissait cette fois de la génération des arrières petits-enfants du constructeur", raconte Sotheby's International Realty, qui s'occupe de la vente du bien.

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

Pour tout événement célébré à la villa Marly, c’est l’annuaire des marées qui décidait du jour précis afin que la marée soit haute à l’heure du cocktail. La villa Marly était appelée "la grande villa" en opposition à celle située juste derrière qui était appelée "la petite villa" et qui était à l’époque destinée au personnel de la maison principale (chauffeur, gouvernante, femme de chambre, etc.).

Un marché dynamique

Jean-Alain Nebout, responsable de Cap Ferret Pyla Sotheby’s Int. Realty, précise que "le marché immobilier sur le bassin d’Arcachon reste extrêmement dynamique sur les 12 derniers mois, pourtant très particuliers. Nous avons reçu durant le second confinement de très nombreuses demandes d’informations concernant nos biens immobiliers. La rareté des biens disponibles à la vente continue d’accentuer la hausse des prix. Nos clients acquéreurs sont à la recherche d’une résidence secondaire avec de beaux extérieurs et, si possible, une ‘"vue bassin’" dans notre région qui offre une très belle qualité de vie, notamment dans l’hypothèse où des périodes de confinement se produiraient à nouveau dans les années à venir".

Jean-Alain Nebout ajoute: "Le développement probable du télétravail et sa pérennisation dans le futur favorisent notre région (grâce à la ligne de train à grande vitesse qui relie Bordeaux à Paris en 2h15) ; de nouveaux acquéreurs potentiels "actifs" sont à la recherche d’un nouveau mode de vie".