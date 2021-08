Une église à Metz est à vendre près de 800.000 euros

L’église Saint-Étienne-le-Dépenné à Metz (©Google Street View)

L'ancien édifice religieux, qui n'accueille plus de messes depuis la Révolution, nécessite de lourds travaux de réhabilitation.

(BFM Immo) - Ancienne église cherche nouveau propriétaire. L’église Saint-Étienne-le-Dépenné, qui est située rue Gaudrée dans le centre-ville de Metz, a été mise en vente cet été par l'agence megAgence, comme le rapportent Le Républicain Lorrain et France 3 Grand Est. Le prix a été fixé à 812.500 euros pour une surface de plus de 750 mètres carrés. Soit un peu plus de 1.000 euros le m2, contre un prix médian de 2.060 euros dans le quartier selon les données des notaires.

Le bâtiment, en mauvais état, nécessite de très lourds travaux. Il faudra compter autour d'un million d'euros de plus, rapporte France 3. Si la façade et la toiture avec son isolation ont été récemment refaites à neuf, l'intérieur de l'église doit être complètement réhabilité. Par ailleurs, la façade est classée au titre des monuments historiques depuis 1928 et la nef depuis 1989. La rénovation devra donc se faire avec l'aval des architectes des bâtiments de France. Il s'agit donc d'un projet plutôt destiné à des professionnels aguerris dans la rénovation de vieux monuments. L'église pourra par exemple être transformée en bureaux, en appartements ou encore en restaurant.

Des changements de destination parfois surprenants

L’église Saint-Étienne-le-Dépenné a été construite à partir du XIVème siècle et achevée au XVème siècle. L'édifice religieux a ensuite été désacralisé sous la Révolution française avant d'être vendu à un particulier. Au fil du temps et des changements de propriétaires, des travaux ont modifié le bâtiment.

Chaque année, entre 15 et 20 ventes d'églises sont recensées en France par l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR), pour environ 90.000 biens religieux (à 95% catholiques) présents sur le territoire. Avec des changements de destination parfois surprenants, comme la chapelle de la Charité à Caen qui a été transformée en salle de sport en 2020.