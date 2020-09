Ces grandes villes de France où il est plus intéressant d'acheter que louer pour avoir un logement plus grand

Vue de Montluçon (©Aavitus - Wikipédia)

Sur 150 villes étudiées par Vousfinancer et MeilleursAgents, dans 67 d'entre elles il est plus intéressant d'acheter que de louer pour avoir plus grand. C'est Montluçon qui tient le haut du podium.

(BFM Immo) - Dans 67 grandes villes françaises, il est plus intéressant d'acheter que de louer pour gagner de la surface. C'est le constat étonnant réalisé par Vousfinancer et MeilleursAgents. Le courtier et le spécialiste de l'estimation immobilière ont réalisé une étude comparative du pouvoir d'achat immobilier et du pouvoir locatif dans 150 grandes villes.

Avec des taux d'emprunt historiquement bas, 1,30% en moyenne sur 20 ans et des prix de l'immobilier bien en dessous de la moyenne française (2.653 euros par mètre carré), certaines villes tirent largement leur épingle du jeu. Ainsi, à Montluçon il est possible, en achetant, d'obtenir un gain de 67 mètres carrés par rapport à la location. À Nevers, le gain est de 56 mètres carrés et à Saint-Quentin 45 mètres carrés.

Egalité parfaite à Colmar

Pour 27% des villes où l’achat est intéressant, les Français peuvent s’offrir une pièce en plus, soit entre 9 et 18 m2. C’est le cas pour Metz (9,6 m²) et Roubaix (11,7 m²). Dans plus d’un tiers (36 %) des villes, les futurs propriétaires peuvent avoir plus 2 pièces ou plus (plus de 18 m²) comme à Limoges, Évreux, Bourges.

Colmar est la seule ville du palmarès où la surface à l'achat est comparable à la location (87 m²). Contrairement à ce qu'on le peut penser, Paris n'est pas la ville où l'écart de surface entre l’achat et la location est le plus important. La Capitale perd 17 m² pour l’achat, contre 33 m² à Lyon ou 47 mètres carrés à Saint-Médard-en-Jalles.

Méthodologie: Les villes sélectionnées sont des communes avec plus de 30.000 habitants (hors Ile-de-France), y compris Paris. Le pouvoir d’achat immobilier est calculé à partir du prix moyen du m², du revenu médian d’un ménage représentatif de la ville, des taux d’emprunt immobilier sur 20 ans et d’une mensualité de crédit égale à 33% du revenu disponible, avec 10 % d'apport. La même mensualité est utilisée pour le calcul de pouvoir locatif. Taux d'emprunt immobilier à 20 ans (Vousfinancer), prix et loyer au 1er septembre 2020 (Meilleurs Agents), et population et revenus médian pour un ménage moyen de la ville (INSEE).