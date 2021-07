Grâce à la découverte de deux trésors, la commune de Morez rachète un hôtel

Des lingots ont été trouvé dans une maison (©Pixabay)

A Morez, dans le Jura, deux trésors composés de lingots et pièces d'or ont été découverts dans une maison achetée par la municipalité. La mairie a décidé de racheter l'hôtel de la Poste, délaissé depuis quatre ans.

(BFM Immo) - La jolie histoire continue. En octobre dernier, Laurent Petit, maire de Morez dans le Jura, annonçait les services de la ville avait trouvé un trésor dans une maison que la municipalité avait rachetée. Dans de vieux pots de confiture, étaient cachés 5 lingots d'or et plus de 1.000 pièces de vingt francs en or. La valeur estimée de ce trésor est d'environ 500.000 euros.

En avril, le maire de la ville a annoncé la découverte d'un second trésor. Un coffre-fort se trouvait dans la demeure. La ville l'a fait ouvrir. Il contenait une pochette contenant 480 pièces d'or de vingt francs, 50 pièces d'or de dix francs et une pièce d'or de cent francs. Le tout est estimé entre 100 et 150.000 euros.

"Une action emblématique"

Le Parisien raconte que le conseil municipal a décidé de débourser 450.000 euros pour racheter l'hôtel de la Poste, un établissement de 46 chambres, qui était fermé depuis quatre ans. Au Parisien, Laurent Petit raconte : "Plutôt que cet argent enrichisse divers budgets municipaux, on a préféré consacrer la somme à une action emblématique". Et il ajoute : "Cet hôtel-restaurant, fermé depuis quatre ans, c’est ce que l’on ne veut pas voir dans la commune. Il a un potentiel, à l’image de l’activité économique et touristique de Morez. Les Suisses sont juste à côté et il nous faut un bel hôtel pour les accueillir, sans parler du tout nouveau casino de Saint-Laurent-en-Grandvaux à 10 km. Nous avons commandé une étude de marché qui va dans ce sens".

La municipalité va rénover entièrement le bien. Le coût est estimé à 2 millions dont 800.000 seront pris en charge sur le budget de la mairie et le reste subventionné par l'Etat, la région et le département. La ville prévoit ensuite de déléguer la gestion de cet hôtel-restaurant à un professionnel. Les travaux pourraient commencer début 2023.