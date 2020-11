Ces villes qui permettent de concilier emploi et pouvoir d'achat immobilier

Vue de Mulhouse (©Sebastien Bozon - AFP)

Dans certaines villes, il est plus facile de trouver un emploi tout en ayant accès à un logement de taille raisonnable. Meteojob et Meilleurtaux.com viennent de publier une étude sur les communes qui allient le mieux emploi, salaire et logement.

(BFM Immo) - Dans quelle ville peut-on trouver un bon emploi et un logement accessible? Meteojob et Meilleurtaux.com ont publié mardi une étude qui prend en compte trois données (l'emploi, le salaire et le logement) afin d'établir un palmarès des 31 plus grandes villes françaises offrant le plus d'opportunités. L'étude mesure ainsi le nombre d'offres d'emploi en CDI rapporté au nombre d'habitants et le pouvoir d'achat immobilier. Le pouvoir d'achat immobilier a été calculé à partir du salaire médian dans chaque ville, des taux d'intérêt pratiqués localement (avec un prêt sur 20 ans) et du prix de l'immobilier.

Avec la crise sanitaire, les villes moyennes tirent leur épingle du jeu au détriment des grandes agglomérations qui offrent des surfaces plus petites pour des budgets plus élevés. Ainsi, trois villes tirent leur épingle du jeu. Il s'agit de Mulhouse, Aix-en-Provence et Lille. Mulhouse arrive première avec 0,84 d'offres de CDI pour 100 habitants mais surtout avec un excellent pouvoir d'achat immobilier de 85m2. C'est bien plus que la moyenne des villes du palmarès, où ce pouvoir d'achat immobilier tourne autour de 51 mètres carrés.

Arrivant en deuxième position, Aix-en-Provence, réputée pour ses prix de l'immobilier assez élevés, offre une surface accessible d'à peine 34m2 mais 1,35 offre de CDI pour 100 habitants, soit le ratio le plus important dans ce classement. Réputée pour un marché de l'emploi très dynamique, Lille occupe la troisième position de ce classement avec 1,01 offre de CDI pour 100 habitants et une surface accessible de 43m2 pour une personne au salaire médian qui s'endette sur 20 ans.

"Lille est tous les ans dans le trio de tête parce que c'est une ville où effectivement l'immobilier reste finalement pas si cher que ça puisqu'on est autour de 3.000 euros (le m2, NDLR)". En outre, c'est "une ville extrêmement dynamique pour l'emploi", expliquait ce mardi dans l'émission BFM Bourse Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Marseille en dernière position

Pour compléter ce classement, Rouen et Saint-Etienne arrivent respectivement à la 4ème et 5ème position. La ville normande affiche un taux de 0,65 offre de CDI pour 100 habitants, le deuxième salaire médian net mensuel le plus élevé du classement, soit 2.279 euros et un pouvoir d'achat immobilier médian de 62m2. Saint-Etienne, elle, se distingue par une surface immobilière accessible de 102 m², soit le pouvoir d'achat immobilier le plus important du palmarès.

En fin de classement, se trouvent des villes du bassin méditerranéen. Les villes de Nice, Montpellier et Marseille arrivent dernières du classement avec respectivement 0,30, 0,26 et 0,23 offre d'emploi en CDI pour 100 habitants. En ce qui concerne le pouvoir d'achat immobilier, ces villes ne sont pas non plus avantageuses car avec un prix moyen au m2 de 4.398 euros, il est possible de s'offrir seulement 34m2 à Nice. Pour Montpellier c'est à peine 38m2 et Marseille 43m2.

La ville de Lyon pénalisée par les prix de l'immobilier

Lyon se retrouve en milieu de classement, du fait de prix immobiliers élevés mais d'un marché du travail dynamique, avec 0,79 offre d'emploi en CDI pour 100 habitants. En revanche, un salarié médian ne pourra s'offrir qu'un appartement de 25 m2 en s'endettant sur 20 ans.

Paris, 28ème sur 31, est sans surprise la dernière du classement en ce qui concerne le pouvoir d'achat immobilier. Pour un salaire médian net mensuel de 2.323 euros, une personne peut s'offrir seulement un 15m2. Et dans la capitale, il y a 0,65 offre d'emploi pour 100 habitants. Soit à peine plus que la moyenne (0,51) dans les villes étudiées.

