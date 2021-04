Le top 10 des grandes villes où l'achat d'une place de parking coûte le plus cher

Illustration de parking (©Pixabay)

Une étude SeLoger montre que les prix des places de parking sont décorrélés de ceux des logements. C'est à Nice qu'elles sont le plus élevées.

(BFM Immo) - Combien cela coûte-t-il d'investir dans une place de parking? Dans une étude publiée début avril, SeLoger a établi le top 10 des villes de plus de 100.000 habitants où acheter une place de parking coûte le plus cher en 2021. Et contre toute attente, les prix des places de parking sont relativement décorrélés de ceux des logements. "Ce ne sont pas forcément dans les villes où les prix des logements sont les plus élevés que les places de parking coûtent le plus cher", précise SeLoger.

Ainsi, c'est à Nice qu'une place de parking coûte le plus cher. Pour investir dans un parking ou un box dans la préfecture des Alpes-Maritimes, il faut compter en moyenne 31.305 euros alors que le prix au mètre carré d'un logement est de 4.426 euros en moyenne.

Paris en 2ème position

Paris se hisse à la deuxième place avec un budget moyen de 31.152 euros (pour 10.727 euros du m² pour un logement), suivi de Boulogne-Billancourt où il faut débourser en moyenne 29.395 euros.

Bordeaux occupe la quatrième position du palmarès. Pour devenir propriétaire d’un parking, cela coûtera aux alentours de 26.604 euros. Suivent Lyon (23.745 euros pour acheter un box ou une place de stationnement), Lille (23.616 euros) et Aix-en-Provence (23.594 euros). Enfin, ce sont Toulon (19.970 euros pour y acheter un parking), Toulouse (19.099 euros) et Reims (18.494 euros) qui viennent compléter le top 10 des grandes villes de France où les prix des places de parkings sont les plus élevés.