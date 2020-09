Voici les arrondissements de Paris où les charges locatives sont les plus élevées

Les charges locatives ont progressé à Paris (©Pexels - Pixabay)

Entre 2019 et 2020, les charges locatives ont progressé de 2,3% dans la capitale, selon les chiffres de Flatlooker. Les arrondissements situés en bordure de Paris sont, de loin, les plus chers dans ce domaine.

(BFM Immo) - Les charges locatives ont progressé en 2020 par rapport à 2019 dans Paris. Sur un an, l'augmentation est de 2,3%, selon les chiffres de Flatlooker, une agence en ligne spécialisée dans la location et la gestion locative. Sans surprise, comme l'année dernière, le 16ème arrondissement est celui où les charges locatives sont les plus onéreuses. Ainsi, elles atteignent 3,39 euros par mètre carré et par mois. Le 8ème fait également parti du trio de tête avec 3,18 euros par mètre carré.

Nicolas Goyet, co-fondateur de Flatlooker, précise que "les logements des arrondissements prestigieux du 16e et du 8e arrondissement présentent statistiquement plus d’agréments. Le gardiennage y est plus fréquent, tout comme les locations avec services (chauffage, internet, électricité) ce qui fait monter le prix des charges locatives".

Surprise pour le 13ème

En revanche, la surprise du classement est le 13ème arrondissement avec 3,21 euros par mètre carré. En un an, les charges ont progressé de 0,60 euro. Les arrondissements situés en bordure de Paris sont les plus chers en termes de charges locatives. Les 4ème, 5ème et 6ème positions du classement sont occupées par le 15ème arrondissement (3.11€/m2), le 17ème (3,07€/m2) et le 14ème (2,95€/m2). Le 19ème arrondissement, avec 2,93€/m2, arrive quant à lui à la 7ème place. "Ces arrondissements comportent souvent des logements plus récents avec des ascenseurs et du chauffage collectif, ce qui fait vite monter la facture des charges", explique Flatlooker.

De l'autre côté du spectre, les arrondissements du centre sont ceux qui possèdent les charges locatives les moins élevées. Le 1er est l'arrondissement le moins cher avec des charges moyennes s’élevant à 2,46€/m2. Il est suivi du 10ème arrondissement où les charges se montent à 2,52€ du m2. Autre arrondissement central peu coûteux : le 9ème arrondissement de Paris avec des charges de 2,6€ du m2. Nicolas Goyet précise que "ce faible montant des charges locatives dans les quartiers centraux s’explique par l’ancienneté des immeubles. Mêmes si les rénovations y sont fréquentes et coûteuses, elles ne sont pas répercutées dans les charges locatives". En outre, "les prestations collectives telles que l’ascenseur ou encore le gardiennage n’y sont pas si fréquente".