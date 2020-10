A Paris, un appartement de 6,51 m² est à vendre pour 134.000 euros

(Photo d'illustration) (©Lionel Bonaventure - AFP)

Situé dans le 4ème arrondissement de Paris, une studette de 6,51 m² composée d'une salle d'eau, une kitchenette et un lit en mezzanine est à vendre pour 134.000 euros. Cela représente presque 20.600 euros du mètre carré.

(BFM Immo) - Un bien "rare" précise l'annonce. En effet, un logement de 6,51 mètres carrés en vente par Century 21 à près de 20.600 euros du mètre carré cela n'arrive pas tous les jours. Dans le 4ème arrondissement, quai de Gesvres, une studette comprenant une salle d'eau avec WC sanibroyeur, kitchenette et lit en mezzanine est à vendre pour 134.000 euros. Selon les notaires, le prix moyen au mètre carré dans le quartier est de 14.600 euros.

Un prix au mètre carré qui est loin d'être un record. En début d'année, un studio de 30 mètres carrés était en vente pour 945.000 euros. Dans l'univers des biens de luxe, les records sont également monnaie courante : en 2017 un logement dans le 7ème arrondissement s'est vendu 38.700 euros. En 2018, deux logements ont atteint des records. Un dans le 16ème arrondissement a atteint 40.680 euros du mètre et un autre 52.000 euros. En 2019, un autre, toujours dans le 7ème, s'est vendu 35.900 euros.

Dans le cas de ce logement quai de Gesvres, le prix s'explique, entre autre, par la localisation, par l'immeuble en pierre de taille et par la "jolie vue dégagée sur la Seine, Notre Dame et les monuments". L'annonce précise que l'appartement, situé au 6ème et dernier étage, avec ascenseur jusqu'au 5ème étage, bénéficie d'une vue dégagée et donc le logement est ensoleillé. Et l'annonce ajoute : Tout le confort dans un petit espace".

Pas de location

Malgré ce prix, il faudra prévoir des travaux. En effet, sur l'annonce, il est listé les travaux : "Ravalement rue - Quelques réparations en toiture - Descente à remplacer pour évacuation des broyeurs du 6ème étage (on ne pourra pas mettre WC normal dans la studette)".

Un internaute avait repéré cette annonce début octobre et s'était étonné au prix. Century 21 lui avait répondu : "l’annonce précise que la surface est de 6,51m2 et 20m3 ce qui signifie que le bien peut être légalement loué". Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précise, en effet, quant à la taille du bien mis en location. "Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes". Dans ce cas précis, si la surface habitable est trop petite selon la description du logement décent, il est possible que le volume habitable soit au moins égal à 20 mètres cubes, mais cette information n'est pas disponible dans l'annonce. Quoiqu'il en soit, à Paris, un décret interdit la location de tout bien d'une surface inférieure à 9 mètres carré. C'est pourtant, sur l'annonce Century 21 a pris soin de préciser que le bien "ne répond pas aux critères de logement décent sur Paris et ne peut être loué".