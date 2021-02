Avec le plafonnement, les loyers supérieurs au plafond ont baissé de 3% à Paris en 2019

Encadrements à Paris: baisse de 3% des loyers au second semestre 2019 (©Medhi Fedouach - AFP)

L'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne note que l'encadrement des loyers dans la capitale s'est traduit, au second semestre 2019, par une baisse moyenne des loyers à la relocation qui dépassaient le plafond. La part des dépassements était "de 28% des relocations".

(BFM Immo) - L'encadrement des loyers à Paris s'est traduit au second semestre 2019 par une baisse moyenne de 3% des loyers de relocation qui dépassaient le plafond, a annoncé l'observatoire de référence. Cette mesure avait été réintroduite à Paris en juillet 2019 et a eu "un effet indéniable, mais limité, de resserrement des loyers de relocation des logements non meublés autour de la fourchette légale", selon l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (Olap).

L'encadrement des loyers est en vigueur depuis 2015 dans la capitale mais a été suspendu pendant plus d'un an autour de 2018. Au premier semestre 2019, les loyers de relocation supérieurs au plafond avaient progressé de 2,6% avec un dépassement moyen de 12% du loyer hors charges, soit 168 euros par mois, pour plus d'un quart des logements, selon l'Olap.

Dépassement sur les petites surfaces

A partir de juillet, le retour de l'encadrement s'est traduit "par une baisse moyenne de 3% des loyers de relocation initialement supérieurs au loyer de l'ancien locataire". La part des dépassements était "de 28% des relocations" soit "un peu plus que pendant la précédente période d'encadrement (26% en 2015, 23% en 2016 et 21% en 2017)", précise l'Observatoire.

Ils concernaient en particulier les logements de moins de 20 m2, où ils représentaient sept cas sur dix. Les données pour l'année 2020 ne sont pas encore disponibles.

