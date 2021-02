En moyenne, le propriétaire d'un appartement à Paris trouve un locataire en 19 jours

Le délai de location augmente à Paris (©Joel Saget - AFP)

Une étude SeLoger montre que les délais de location restent très bas dans la capitale mais qu'ils progressent. Tous les arrondissements ne sont pas égaux, avec un logement se louant deux fois plus vite dans le 20ème que dans le 1er arrondissement.

(BFM Immo) - Combien de temps séparent le dépôt d'une annonce immobilière pour une location à Paris de son retrait? En moyenne 19 jours, répond SeLoger dans une nouvelle étude. Un délai de location qui a progressé de 4,1% en un an dans la capitale. Pour une location meublée, le délai accuse une hausse annuelle de 19,6% et se porte à 24 jours. Mais tous les arrondissements ne se ressemblent pas.

En effet, selon SeLoger, dans le 2ème, le 11ème et le 20ème arrondissement, il faut à peine 14 jours entre le moment où une annonce proposant un logement à la location est publiée et celui où elle est retirée. Des délais qui ont progressé respectivement de 18,6%, 25% et 17,1% sur un an.

33 jours dans le 1er arrondissement

En revanche, dans le 7ème arrondissement, le délai de location est de 24 jours, en hausse de 23,1% sur un an. Il est de 26 jours dans le 3ème (+59,3% sur un an) et de 28 jours dans le 8ème arrondissement avec une progression de 2,4%. Et enfin, il atteint 33 jours dans le 1er arrondissement, en hausse de 67% sur un an.

Séverine Amate, porte-parole du groupe SeLoger, explique : "Concernant les délais de location, l'attentisme ambiant ne favorise pas la réalisation rapide des projets immobiliers, même pour la location dans la capitale, qui est pourtant un marché traditionnellement très tendu". Et elle ajoute: "Ce qui rend cette situation encore plus inédite c'est la comparaison avec la tendance nationale des délais de location". Ceux-ci se réduisent en effet (-37% sur un an en janvier 2021) pour s'établir désormais à 30 jours. "Paris est encore dans une dynamique rapide mais qui tend à se ralentir, alors que le marché au global connaît un mouvement inverse. Arriverons-nous à des délais de locations similaires en France et sur le reste du territoire ? Nous n'en sommes pas encore là !".