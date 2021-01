Immobilier : connaissez-vous les 10 grandes villes les plus chères de France?

Paris est, sans surprise, la ville la plus chère (©Joel Saget - AFP)

Sans surprise, la ville où les prix immobiliers atteignent des records est Paris. D'autres villes d'Ile-de-France trustent la majorité des places du classement mais des villes de province sont aussi présentes.

(BFM Immo) - Quelles sont les 10 villes de plus de 100.000 habitants où les prix de l'immobilier sont les plus élevés? Fin 2020, le prix moyen du mètre carré en France atteignait 3.553 euros. Mais dans certaines villes, il est bien plus haut. Sans surprise, Paris arrive en tête du classement. Une étude de SeLoger publiée ce lundi montre, en effet, que le prix au mètre carré atteint 10.683 euros dans la capitale, après une progression de 5,7% sur un an. "Dans les quartiers les plus prisés, on dépasse même parfois allègrement les 16.000 euros du mètre carré". A Paris, les prix de l'immobilier ont ainsi été multipliés par 5 en 25 ans.

Le trio de tête est complété par deux autres villes d'Ile-de-France. Ainsi, Boulogne-Billancourt, ville francilienne la plus peuplée derrière Paris, se hisse en deuxième position. Les prix ont progressé de 4,3% sur un an pour atteindre 9.063 euros. En troisième position, nous trouvons Montreuil avec 6.876 euros du mètre carré et une progression de 10,4% sur un an. Cette ville "de Seine-Saint-Denis coûte 36,9% plus cher que Bordeaux et 53,3% plus cher qu'à Nice", note SeLoger.

Saint-Denis en fin de classement

A la 4ème place, se trouve Lyon avec un mètre carré qui se négocie à 5.652 euros. A la 5eme place de ce top 10, on retrouve la ville d'Annecy (5.243 euros), suivie par Bordeaux (5.023 euros par m2). Viennent conclure le classement des villes de plus de 100.000 habitants où le prix de l'immobilier est le plus élevé Nice (4.485 €/m²), Nantes (4.151 €/m²), Aix-en-Provence (4.123 €/m²) et Saint-Denis (3.973 €/m²).

Le prix au m² à Saint-Denis, la moins chère des métropoles les plus chères en 2020 est 43,8% plus élevé que le prix au m² au Havre, la plus chère des dix métropoles où les prix immobiliers sont les plus bas.