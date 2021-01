Les acheteurs français ont sauvé le marché de l'immobilier de luxe à Paris en 2020

Les acheteurs français sont toujours là. (©Thomas Samson - AFP)

Dans la capitale, 2020 aura été une année quasiment aussi exceptionnelle que celle d'avant pour les ventes immobilières à plus de 3 millions d'euros. Une demande portée en grande majorité par des acheteurs français.

(BFM Immo) - L'effondrement du tourisme n'aura pas eu raison du marché de l'immobilier de prestige. L'un des spécialiste du secteur, le réseau d'agences immobilières Daniel Féau, a publié son bilan 2020 et force est de constater que le segment du luxe s'est extrêmement bien porté, en particulier dans la capitale.

Pour les ventes à plus de 3 millions d'euros, l'année dernière aura été quasiment aussi exceptionnelle que 2019. Daniel Féau dit avoir enregistré une vente tous les 3 jours. Le prix moyen de ces transactions était de 4,9 millions d'euros. Une demande extrêmement forte portée en grande majorité par les acheteurs français.

La clientèle étrangère s'est effondrée

Sur ce segment de l'ultra luxe, ils sont désormais à l'origine de 3 ventes sur 4, alors que la part des clients internationaux, crise sanitaire oblige, s'est effondrée en passant de 42% des ventes en 2019 à 27% l'an dernier. Daniel Féau parle d'une quasi disparition de la clientèle chinoise et américaine, largement compensée par les acheteurs européens et en particulier français.

Une demande telle que les prix se sont de nouveau envolés. On frôle désormais les 19.000 euros du m² sur ce segment des biens à plus de 3 millions d'euros, soit une hausse de plus de 9% sur un an. Et Daniel Féau ne voit pas de retournement de tendance à court ou moyen terme compte tenu du manque d'offre devenue structurelle et de la solidité de la demande en parallèle.