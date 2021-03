Les prix affichés dans les annonces immobilières continuent de refluer à Paris

Le prix moyen au mètre carré baisse dans la capitale (©Bertrand Guay - AFP)

Le léger repli des prix dans la capitale constaté par les notaires devrait se poursuivre dans les mois à venir. C'est en tout cas la tendance observée par le réseau Hosman à partir des prix affichés dans les annonces.

(BFM Immo) - Les notaires du Grand Paris l'ont confirmé, les prix immobiliers baissent à Paris en ce début d'année. Le mètre carré se négociait ainsi à 10.770 euros au dernier trimestre dans la capitale et il devrait encore légèrement baisser pour atteindre 10.600 euros en avril, selon des projections des notaires sur les transactions qui seront finalisées d'ici là. Et un indicateur avancé permet de penser que ce mouvement devrait encore se poursuivre, tout du moins au cours des prochains mois.

En effet, le réseau immobilier Hosman, qui compile régulièrement les données dans les grandes villes de France, constate que la baisse se poursuit. En janvier dernier, avant la confirmation des notaires, Hosman avait déjà constaté un tel mouvement. En décembre, le prix moyen au m² constaté par Hosman sur les différents portails d'annonces immobilières était ainsi de 11.322 euros, soit une baisse d'un peu plus de 2% sur un an. Selon une nouvelle étude, à fin janvier, le prix moyen en "temps réel" à Paris était de 11.288 euros par mètre carré avant de passer à 11.267 euros en février. La tendance est donc légère mais continue.

On précisera cependant que Hosman regarde ici les prix de vente affichés (et donc avant négociations) sur les plateformes et non pas les prix des transactions réellement bouclées devant les notaires. Pour calculer les prix en temps réel, Hosman se base sur les prix affichés sur les annonces présentes du 1er février au 28 février 2021 sur les principaux sites d’annonces immobilières réservés aux professionnels, soit un échantillon de 7.793 annonces. Il faut donc attendre plusieurs mois pour que les notaires confirment ou non cette tendance.

Ces nombreux arrondissements où les prix montent

Si le prix moyen dans la capitale recule, il augmente en revanche dans certains arrondissements. Ainsi, dans le 1er arrondissement, les prix ont progressé passant de 13.751 euros du m² en janvier à 13.860 euros en février. Idem dans le 2eme arrondissement où ils passent de 12.780 euros du m² en janvier à 12.808 euros en février. Dans le 3eme, ils passent de 12. 924 euros à 12.991 euros. Dans le 11ème arrondissement, les prix passent de 11.167 euros du m² à 11.218 euros du mètre carré. Dans le 12ème, ils passent de 10.443 à 10.539 euros. Dans le 13ème, ils étaient à 10.038 euros du m² en janvier et ils sont à 10.101 euros du m² en février. Dans le 14ème , les prix étaient de 10.659 euros en janvier, ils sont à 10.750 euros en février. Dans le 15ème, ils étaient à 10.966 euros en janvier, ils atteignent 11.056 euros en février. Dans le 17ème, alors qu'ils étaient à 11.497 euros en janvier, ils ressortent à 11.506 euros en février. Dans le 18ème, ils sont passés de 10.231 euros en janvier à 10.303 euros en février. Dans le 19ème, ils passent de 9.197 euros en janvier à 9.242 euros en février. En enfin, dans le 20ème, alors que les prix étaient à 9.456 euros du mètre carré en janvier, ils ressortent à 9.507 euros en février.

Les prix ne baissent donc que dans quelques arrondissements. Il s'agit du 4ème arrondissement (13.608 euros du m² en janvier à 13.492 euros du m² en février). Dans le 5ème, ils passent de 13.284 euros en janvier à 13.145 euros en février. Dans le 6ème, les prix atteignaient 15.133 euros en janvier, ils sont à 14.964 euros en février. Dans le 7ème, ils passent de 14.781 euros à 14.649 euros. Dans le 8ème, ils sont à 13.270 euros en février contre 13.163 euros en janvier. Dans le 9ème, la baisse est limitée. Les prix passent de 11.859 euros en janvier à 11.850 euros en février. Dans le 10ème, les prix au m² sont à 10.670 euros en février contre 10.752 euros en janvier. Et enfin, dans le 16ème, ils passent de 11.975 euros en janvier à 11.892 euros en février.