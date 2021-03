Pour acheter 75m² à Paris, il faut gagner 11.500 euros nets par mois si on n'a que 10% d'apport

Les prix ont progressé de 77% depuis 2009 à Paris. (©Olivier Morin - AFP)

Si les prix de l'immobilier fléchissent légèrement dans la capitale, ils ont tout de même bondi de 77% depuis 2009. Le pouvoir d'achat immobilier, lui, diminue malgré la baisse des taux d'intérêt.

(BFM Immo) - Les notaires du Grand Pairs notent un tassement des prix immobilier cette année dans la capitale. Après avoir culminé à 10.850 euros le m² en octobre et novembre 2020, le prix au m² à Paris s’est établi à 10.730 € en janvier 2021 avant de stabiliser actuellement aux alentours de 10.630 €, d’après les projections des notaires à partir des avant-contrats. Mais depuis 10 ans, les prix ont progressé de 42% et se sont même envolés de 77% depuis 2009, où le prix moyen était de "seulement" 6.020 euros du mètre carré.

Certes, dans le même temps, les taux de crédits immobiliers ont baissé. Ils étaient à plus de 4% sur 20 ans, contre 1,35% aujourd'hui. Mais cela n'a pas suffi à compenser et le pouvoir d'achat immobilier ne cesse de diminuer depuis 2016, passant pour 1.000 euros de mensualité sur 20 ans, de 23,7 m2 à 19,8 m2 actuellement, selon les calculs du courtier Vousfinancer. "En termes de pouvoir d’achat immobilier, entre 2012 et 2017 la hausse des prix à Paris était compensée par le niveau des taux. Mais ce n’est plus le cas depuis que les prix ont passé le seuil symbolique des 9.000 € le m2 début 2018. A plus de 10.500 €, on ne peut désormais même plus acheter 20 m2 avec des taux à 1,35 %, contre plus de 22 m2 il y a 10 ans, avec des taux pourtant à 4%, mais des prix 40% plus bas", analyse Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.

>> Partenariat BFM : découvrez les raisons d'investir dans les SCPI de rendement Corum

Actuellement, avec un apport de 10%, pour acheter 75 mètres carrés dans la capitale, il faut emprunter en moyenne 797.250 euros et gagner pour cela 11.492 euros nets par mois minimum (avec des mensualités pour son crédit de 3.792 euros hors assurance sur 20 ans).

7.000 euros par mois dans les Hauts-de-Seine

Pour une mensualité de 1.000 euros sur 20 ans, on peut acheter 12 m2 de plus en Ile-de-France qu’à Paris (31,7 m2 contre 19,8 m2). Soit une pièce en plus… voire davantage, selon que l’on achète en grande couronne ou en petite. On peut ainsi acheter 76 m2 en moyenne en Seine-et-Marne mais seulement 32,4 m2 dans les Hauts-de-Seine, soit près de 2,5 fois moins de surface.

"Coté revenus, de gros écarts également: pour acheter 75 m2 dans les Hauts-de-Seine, il faut gagner 7.000 € par mois contre 4.300 € en Seine-Saint-Denis mais davantage dans les Yvelines (4.411 €)", note aussi Vousfinancer.