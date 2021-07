Ils achètent une maison, leur voisin construit son mur à quelques centimètres de leur fenêtre

Photo de la construction collée à leur maison (©Facebook Gironis dans l'oubli)

Un couple de Toulousains a acheté une maison ancienne qu'il compte rénover. Mais leur voisin construit à 3 cm de leur fenêtre.

(BFM Immo) - Cyrielle et Matthias ne savent plus comment s'en sortir. En mars 2019, le couple a acheté une maison à Toulouse. Les jeunes gens souhaitaient la rénover et s'y installer. Mais une fois la vente signée, les mauvaises nouvelles arrivent. Ils se rendent compte qu'un chantier a été lancé depuis leur dernière visite, raconte Actu.fr. "Je n’ai pas pu me rendre à la visite du bien la veille de la signature de l’acte mais l’agent immobilier y était et ne m’a rien dit", précise la jeune femme au Parisien.

Leur voisin a monté des murs à 3 centimètres de leur fenêtre. Une seule fine couche de polystyrène sépare les deux biens immobiliers. Le couple a voulu se rétracter immédiatement mais le notaire leur a expliqué qu'ils devront payer 20.000 euros de frais de notaire.

Une zone protégée?

Comment cette construction a-t-elle été autorisée? C'est ce qu'aimerait bien comprendre le couple. Le projet a été présenté comme un cabinet médical afin de pouvoir être construit sur une zone protégé mais il semblerait que cela soit finalement un grand atelier-garage. Le couple a bien essayé de discuter avec leur voisin, mais ce dernier affirme être dans son droit, avoir suivi la procédure.

Le voisin a accepté de créer des puits de lumière autour des fenêtres, mais reste un problème d'humidité qui résulte des murs collés les uns aux autres. Le couple se sent abandonné. Ils ont envoyé une lettre au maire. Au Parisien, Souhayla Marty, adjointe au maire de Toulouse en charge de la qualité urbaine, assure que "la mairie de Toulouse est sensible et attentive (à cette affaire). Elle va d’ailleurs demander au propriétaire un droit de visite du chantier, pendant les travaux afin de vérifier que ceux-ci sont bien conformes au permis de construire délivré".

A BFM Immo, le couple confie qu'il n'était pas au courant qu'il y allait avoir un contrôle de conformité de la part de la mairie. S'il s'en félicite, il compte entamer des démarches juridiques.