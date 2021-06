Dans une modeste station balnéaire normande, un appartement de 44 m² est à vendre 477.000 euros

L'avenue de la République à Villers-sur-Mer (©Wikipédia)

A Villers-sur-Mer, un appartement de 3 pièces de 44 mètres carrés en surface habitable et 34 mètres carrés en loi Carrez est à vendre 477.000 euros, soit un prix au mètre carré compris entre 11.000 et 14.000 euros.

(BFM Immo) - La Normandie serait-elle contaminée par les prix immobiliers parisiens? Le Figaro a découvert, dans la petite station balnéaire de Villers-sur-Mer, une annonce immobilière avec des prix dignes d'un logement dans la capitale. Il s'agit en l'occurrence d'un appartement de 3 pièces, situé dans une villa.

Le logement de 44 mètres carrés en surface habitable n'en mesure plus que 34 m² en loi Carrez et il est vendu 477.000 euros. Soit un prix au mètre carré compris entre 11.000 et 14.000 euros. Pour rappel, la loi Carrez ne s'applique qu'aux immeubles en copropriété. Les mètres carrés "Carrez" ne prennent pas en compte les espaces où il y a une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre (ainsi que des lots ou fractions de lots inférieurs à 8 m2). Ils ne prennent pas non plus en compte les murs, cloisons, etc. Par ailleurs, un sous-sol qualifié de cave n'est pas normalement pris en compte non plus.

Des Parisiens qui cherchent des biens en dehors d'Ile-de-France

Comment expliquer un tel prix pour ce bien? Certes, le logement est situé sur le front de mer avec vue sur la plage. "Un bien d'exception rarissime à la vente", insiste bien l'agence immobilière qui commercialise le logement.

Mais ce qui explique le prix, c'est peut-être aussi la crise. Elle a accentué l'engouement des Français et notamment des Franciliens pour les petites villes proches de la capitale. D'ailleurs, dans une étude, le courtier Pretto a identifié les villes qui ont gagné le plus d'intérêt et ce qu'elles permettent de s'acheter pour un budget de 260.000 euros, ce qui correspond grosso modo au budget immobilier moyen des Français. La grande championne est Evreux dans l'Eure, à un peu plus d'une heure de Paris où les recherches des Parisiens ont augmenté de 480% depuis le confinement.