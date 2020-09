Le maire de Villeurbanne promet l'encadrement des loyers en 2021

Vue de Villeurbanne (©Wikipédia - Romain Behar)

Lors d’une conférence presse, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a déploré l’envolée des prix de l’immobilier dans sa ville. Il a rappelé qu’il avait pris le problème en main en demandant la mise en place d’un encadrement des loyers.

(BFM Immo) - “Aujourd'hui, on marche sur la tête quand on voit l'envolée du prix des mètres carrés, en particulier des petits logements”, s’est ce jeudi plaint Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, lors d'une conférence de presse. Selon le site Meilleursagents, un appartement coûte en moyenne 3.700 euros du mètre carré aujourd’hui dans la commune. Il a augmenté de 21,7% en deux ans et de 51,5% en dix ans. "On marche sur la tête, les acteurs de l'immobilier ne sont pas raisonnables sur leurs tarifs”, a déploré l’élu.

C’est pourquoi le maire de Villeurbanne voudrait la mise en place d’un encadrement des loyers dès le 1er janvier 2021. Il en a fait la demande à la métropole de Lyon. Sur Twitter, la ville de Villeurbanne a écrit : “Cédric Van Styvendael a demandé à la Métropole de Lyon ‘la mise en place de l’encadrement des loyers dès 2021. Conjointement à l’encadrement du marché privé, nous allons accélérer la production et la rénovation du parc social’”.

Dans la métropole de Lyon, la mise en place de l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne a été un des gros dossiers de l’été après les dernières élections municipales. Le Conseil de la métropole votera sur le sujet en octobre prochain.