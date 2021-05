A Paris, vous pouvez vivre dans une chambre d'hôtel pour 900 euros par mois

L'offre Homppy permet de louer au mois des chambres d'hôtel (©Capture d'écran du site Happyculture)

Un groupe hôtelier proposer de louer au mois des chambres d'hôtels dans plusieurs grandes villes de France. Avec des prix très compétitifs.

Avec la crise du tourisme, le monde de l'hôtellerie est contraint de se réinventer avec des offres parfois surprenantes. Comme le relate Le Parisien ce lundi, Happyculture, une structure qui regroupe une quarantaine d'établissements hôteliers en France, a lancé à l'été 2020 une offre baptisée Homppy qui propose de louer des chambres d'hôtels… au mois. Et les prix sont particulièrement compétitifs dans la capitale puisque la chambre d'hôtel est affichée à 900 euros par mois, wi-fi (via la fibre optique) et ménage (deux fois par mois) compris.

À titre de comparaison, le loyer moyen à Paris d'un studio meublé est de 40 euros par mètre carré et par mois, selon les données de SeLoger. Soit autour de 1000 euros mensuels pour un appartement d'une pièce de 25 mètres carrés. En temps normal, les hôtels proposés par Homppy affichent plutôt des tarifs compris entre 120 et 150 euros la nuit, soit entre 3600 et 4500 euros par mois. Le rabais est donc de l'ordre de 75% à 80% avec cette offre.

Pas de garant ni de sélection sur dossier

Outre ces tarifs très agressifs, la location d'une chambre d'hôtels présente d'autres avantages. Aucun garant ni aucun dossier n'est demandé, alors qu'il s'agit d'un problème récurrent pour de nombreux profils dans le parc locatif privé traditionnel. Il n'y a pas non plus d’état des lieux et l'eau et l'électricité sont à la charge de l'hôtel. Une caution de 300 euros est cependant exigée. "Nous ne faisons aucune sélection, pas besoin non plus d’avoir un garant puisque le paiement se fait en début de mois et le tout est renouvelable chaque mois", précise au Parisien Gaëtan Le Pogam, directeur marketing et commercial d’Happyculture.

En revanche, les chambres d'hôtels ne disposent pas de cuisine ou de kitchenette. Il faudra donc se débrouiller avec les moyens du bord, faire appel au room service ou se faire livrer. Ce qui peut avoir un coût non négligeable.

À Paris, près de 600 chambres d'hôtels sont louées jusqu'à fin août via cette offre Homppy. Le groupe va ensuite réduire la voilure, avec 200 chambres louées au mois jusqu'à fin 2022. Cette offre est aussi disponible à Bordeaux, Nice, Lyon, Nancy, Marseille ou encore Aix-en-Provence, selon le site internet d'Happyculture.