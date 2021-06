Après un différend avec son voisin, un Anglais coupe un arbre en deux... dans le sens de la hauteur

Un arbre était situé sur l'allée entre deux résidences à Sheffield. L'un des voisins était particulièrement gêné par les déjections des pigeons qui y avaient construit leur nid. Il a réglé le problème à sa manière.

(BFM Immo) - Certains voisins préfèrent régler les problèmes en tranchant dans le vif du sujet. A Sheffield, au Royaume-Uni, un arbre était situé dans l'allée entre deux résidences. Mais l'un des voisins était gêné par la présence des pigeons sur cet arbre, et plus particulièrement leurs nombreuses déjections, raconte la BBC.

Si les deux familles étaient voisines depuis 28 ans, en mars dernier les choses ont commencé à s'envenimer. Le ménage gêné par les déjections réclamait activement l'élagage de l'arbre ou la pose d'un filet. Les voisins ont entamé plusieurs discussions sur le sujet et la famille la moins embêtée par les déjections avait même commencé les démarches pour consulter des jardiniers.

Mais les voisins leur ont coupé l'herbe sous le pied et ont rasé la moitié de l'arbre, dans le sens de la hauteur. Une opération qui pourrait être fatale à l'arbre. En attendant, l'aspect de l'arbre est tellement insolite qu'il est devenu une attraction dans le quartier.

Tree cut in half in neighbour row over driveway pigeon poo https://t.co/oKY2PlBFBl— BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2021