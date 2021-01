Cette mini-maison se déplie en 3 heures

Photo d'une tiny house (©Brett Haus)

Une entreprise lettone a imaginé une "tiny house" pliable. Une maison tout équipée avec plomberie et électricité.

(BFM Immo) - Une entreprise lettone, Brett Haus, a imaginé un nouveau genre de "tiny house". Cette mini-maison, grâce à un système de charnières, se plie et se déplie en 3 heures. Le but est évidemment de faciliter le transport, même si cette tiny house ne peut pas avoir vocation à se déplacer aussi facilement qu'une caravane puisque le concepteur ne garantit que 100 pliages et dépliages.

Ces petites maisons existent en trois modèles de 22m², 31m² et 47 m². Réalisées en panneaux de bois CLT, elles sont équipées avec une salle de bain, cuisine et donc plomberie et électricité. Les prix sont respectivement de 18.750 euros, 25.000 euros et 30.000 euros. Le Figaro, qui a repéré ces maisons, précise que les deux premiers modèles mesurent moins de 20m² au sol. Il n'y a donc pas besoin de permis de construire.

La société promet une livraison en huit semaines. En fonction des modèles, un camion peut transporter 2 à 4 maisons d'un coup. Sur son site, l'entreprise précise que les frais de port pour Paris sont autour de 2200 euros et pour Lyon de 2550 euros.