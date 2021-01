Des habitants rachètent ensemble une vieille auberge en mauvais état

Vue de l'auberge (©Google Maps)

A Quintin, dans les Côtes-d'Armor, l'auberge de la Porte à la rose est en mauvais état. Des habitants ont décidé de la racheter collectivement pour lui donner une nouvelle vie.

(BFM Immo) - C'est un joli conte de Noël. A Quintin, dans les Côtes-d'Armor, l'auberge de la Porte à la rose est dans un triste état, inoccupée depuis des années, raconte Ouest-France. Catherine Vinot, une habitante voit passer l'annonce de la vente de cette bâtisse du XVI ou XVIIème siècle. Elle a envie de sauver le bâtiment en partie classé grâce à sa façade recouverte d'ardoises et sa toiture.

D'autres habitants manifestent leur intérêt. Ils ont l'idée de racheter ensemble l'auberge. Collectivement, ils réfléchissent à la manière de procéder et à quelle nouvelle vie donner au lieu. L'idée est, certes, de sauver la bâtisse mais également de redynamiser cette ville de 2.800 habitants.

Une ouverture en 2023?

Ils font une offre de 50.000 euros à la propriétaire qui l'accepte alors qu'elle en demandait 100.000 euros. Pour réunir les fonds, le collectif fait une grande réunion publique et envoie des prospectus. La participation est fixée à 50 euros. Les habitants du coin et aux alentours sont séduits. La somme est réunie et l'acte de vente est signé le 23 décembre. Soixante-sept personnes du collectif, composé de 123 membres, deviennent ainsi copropriétaires, précise Ouest France.

Maintenant, les nouveaux propriétaires doivent lancer des études architecturales, demander des autorisations de travaux ou encore obtenir des subventions. Aucune piste n'est écartée: restaurant, atelier, lieu d'exposition ou encore site d'hébergement pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils espèrent ouvrir le lieu en 2023.