En Bretagne, un couple décide de racheter un lycée abandonné pour le restaurer et y habiter

Aurélie et Rod ont décidé de quitter Saint-Malo pour s'installer à la campagne. Ils ont racheté un ancien lycée agricole à l'abandon, à Saint-Georges-de-Reintembault en Ille-et-Vilaine.

(BFM Immo) - Rod et Aurélie l'avouent, "c'est un projet fou fou fou". Après avoir subi le confinement, le couple, qui habitait à Saint-Malo, a décidé de quitter la ville pour revenir à la campagne, raconte le journal Ouest-France. Surtout que les activités professionnelles de chacun – évènementiel pour elle et photographe-vidéaste de concert pour lui – sont à l'arrêt.

Ils cherchent sur Leboncoin et tombent sur un lycée à vendre. Il s'agit du Bocage, un ancien lycée agricole de la commune de Saint-Georges-de-Reintembault en Ille-et-Vilaine. Le bâtiment est désaffecté depuis 1991. Ils l'ont acheté pour moins de 50.000 euros, leur budget maximum.

De prime abord, habiter dans un lycée abandonné peut donner l'impression de rejouer un mauvais film d'horreur. D'autant plus que le bâtiment, squatté un certain temps, est dans un état très vétuste. Il a subi de nombreuses dégradations. Mais le couple a été séduit par la superficie (1.900 mètres carrés sur deux étages et 6.000 mètres carrés de terrain) et par le calme qui règne sur l'endroit.

Un compte Instagram

Et surtout, le couple y a vu un bon moyen pour se reconvertir. En effet, Aurélie et Rod prévoient de construire leur appartement au premier étage. Ils vont utiliser deux salles de classe soit 140 mètres carrés. Travaux qu'ils entendent réaliser en grande partie eux-mêmes. Pour le reste du bâtiment, Rod et Aurélie voudraient le transformer en espace culturel. "Nous avons en projet d’accueillir des artistes, des expositions photos, de mettre en place un studio d’enregistrement de musique et de photos. Nous souhaitons aussi organiser des concerts", expliquent-ils à Ouest France.

Le couple, soutenu par la maire de Saint-Georges-de-Reintembault, Marie-Claire Boucher, a lancé un compte Instagram"Le collège fou fou fou".