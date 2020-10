L'Airbnb de la chasse permet à des propriétaires de louer leur terrain à des chasseurs

Journeedechasse.com est l'Airbnb de la chasse (©Pascal Pochard-Casabianca - AFP)

Journéedechasse est une plateforme qui permet à des propriétaires de terrains de les louer à des chasseurs.

(BFM Immo) - Un jeune chasseur de 29 ans, originaire du Médoc, a eu l’idée de créer l’Airbnb de la chasse. Son site, journeedechasse.com, permet aux propriétaires de terrain et aux chasseurs de se retrouver. En effet, les propriétaires proposent leur terrain, aux dates qui les arrangent, et les chasseurs réservent, payent, entre 20 et 1.000 euros, et évaluent leur expérience de chasse partout en France. Le site prélève 10% à 25% sur chaque transaction.

Le fondateur, Paul Ponsar, explique à Sud-Ouest que "depuis 2019, le prix du permis permettant de chasser dans toute la France est passé de 400 à 200 euros. Ce qui ouvre de nouveaux horizons". Grâce à son site, un chasseur peut découvrir une journée de battue grand gibier dans l'Yonne, une journée de chasse à la bécasse en Touraine, ou encore un séjour de chasse en palombière aménagée en Sologne.

700 annonces dans toute la France

Paul Ponsar rappelle à Sud-Ouest que la fédération de chasse est "la 3ème fédération française après le football et la pêche. Ne serait-ce qu'en Gironde, l'un des fiefs nationaux, il y a 42.000 chasseurs". Après un an d’activité, le site référence plus de 700 annonces pour une communauté de 300 hôtes et plus de 50.000 chasseurs.

Petites précisions tout de même. Pour être chasseur, il faut évidemment détenir son permis de chasse. Pour proposer son terrain à la location, il faut que plusieurs critères soient réunis. Sur son site, Barnes rappelle que "si vous possédez un domaine de chasse d’une surface de plus de 20 hectares d’un seul tenant, vous disposez à votre guise de ce droit de chasser et vous pouvez l’interdire aux autres chasseurs pour en garder seul la jouissance". par contre, "toute propriété de chasse de moins de 20 hectares d’un seul tenant, situé sur une commune possédant une ACCA, Association Communale de Chasse Agréée, est mis à disposition de l’association de chasseurs de la commune".

200.000 recherches par mois

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des personnes, les terrains situés dans un rayon de 150 mètres des habitations (c’est-à-dire 7 hectares) ne sont pas concernés par la réquisition d’une ACCA. Les chasseurs membres de l’association ne peuvent donc pas y chasser. "En revanche, si vous êtes le propriétaire des lieux et qu’il s’agit de votre habitation, cette interdiction ne s’applique pas, sous réserve de respecter les arrêtés de sécurité publique", précise Barnes. Et enfin, il est important de rappeler qu'il est interdit de chasser dans une zone clôturée qui empêche la libre circulation du gibier.

En un an, malgré le confinement, son site a enregistré un volume d'affaires de 100.000 euros et génère 200.000 recherches par mois. Paul Ponsar espère atteindre rapidement 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il vient de lancer une opération de crowdfunding pour continuer de se développer. "Aujourd’hui, journeedechasse.com lève jusqu’à 500.000 euros pour 20% de son capital pour financer sa stratégie d’acquisition, le développement de sa communauté et l’optimisation de sa plateforme produit".