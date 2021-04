La mairie rachète une maison 130.000 euros, elle y découvre deux trésors d'une valeur totale de 650.000 euros

A Morez, dans le Jura, deux trésors ont été découverts dans une maison achetée par la municipalité. Des trésors composés de lingots et pièces d'or.

(BFM Immo) - La municipalité de Morez, dans le Jura, aura eu le nez creux. Elle a décidé de racheter une maison située en plein centre-ville, dans le cadre d'une opération de redynamisation urbaine, raconte France Bleu. Les derniers propriétaires étaient morts sans descendance, l'hériter a cédé le bien à la mairie pour 130.000 euros.

Cette vente était assortie d'une condition: la municipalité devait se charger de vider toutes les affaires qui encombraient la demeure. En s'attelant à la tâche, le personnel municipal a trouvé un véritable trésor dans une penderie. Dans de vieux pots de confiture, étaient cachés 5 lingots d'or et plus de 1.000 pièces de vingt francs en or. La valeur estimée de ce trésor est de plus de 500.000 euros. France Bleu raconte que le maire de la ville, Laurent Petit, a annoncé la nouvelle au conseil municipal en octobre 2020. La ville bénéficierait bien de la découverte, car elle a acheté la maison et son contenu.

Un trésor disparu?

Mais l'histoire continue. Mercredi 14 avril, le maire de la ville a annoncé la découverte d'un second trésor. Un coffre-fort se trouvait dans la demeure. La ville l'a fait ouvrir. Il contenait une pochette contenant 480 pièces d'or de vingt francs, 50 pièces d'or de dix francs et une pièce d'or de cent francs. Le tout est estimé entre 100 et 150.000 euros.

Le vendeur a précisé à France Bleu qu'il avait entendu parler du trésor. Mais il pensait qu'il avait disparu. Le maire, lui, n'a pas encore précisé ce que la municipalité allait faire de cet argent.