Le château de Fléchères, ancien repaire du gang des Lyonnais, est à vendre

Le château de Fléchères (©Zairon - Wikipédia)

Le château de Fléchères est un château du XVIIème siècle. Il se situe sur la commune de Fareins, dans le département de l'Ain.

(BFM Immo) - Un bien d'exception est à vendre. Mais attention, pas à n'importe qui ni à n'importe quel prix. Le château de Fléchères, construit au XVIIème siècle à Fareins dans l'Ain, est en vente (mais le prix n'est pas affiché au public). Cette propriété avait été rachetée en 1998 par Pierre-Albert Almendros et Marc Simonet-Lenglart, deux férus d'histoire qui lui redonnent vie pièce par pièce.

Au Parisien, Pierre-Albert Almendros précise: "Le prix est très élevé, mais évolutif, car là n’est pas l’essentiel. Nous recherchons quelqu’un qui aime ce lieu comme nous l’aimons et qui souhaite le laisser ouvert aux visiteurs, pas faire de la défiscalisation". Et il ajoute: "On ne possède pas ce genre de lieu. On n'est que de passage".

Ce monument historique de 1200 mètres carrés et son parc de 40 hectares a vécu plusieurs vies. Château, temple protestant, il a failli finir rasé par un promoteur qui comptait y construire 200 logements, il a également servi de décors à des films.

Le château d'un braqueur du gang de Lyonnais

En juin 1972, le château devient même la propriété de Johanny Chavel, un des truands du gang des Lyonnais. Un groupe de braqueurs qui a sévi de 1967 à 1977. Johanny Chavel a lancé d'importants travaux de rénovations dans la bâtisse. Mais dans les années 1980, le château est laissé quasiment à l'abandon et il est, ironie de l'histoire, alors victime de nombreux vols.

Pierre-Albert Almendros et Marc Simonet-Lenglart financent aujourd'hui la restauration du bâtiment grâce aux visiteurs, aux subventions publiques mais également par le tournage de films et séries. Le Parisien cite notamment "La Marquises des ombres" en 2009, "Chérif" en 2016 et bien sûr "Les Lyonnais" en 2010.