Quels sont les noms de rues, avenues ou boulevards les plus donnés dans les grandes villes?

Quel nom de rue est le plus donné? (©Jeff Pachoud - AFP)

MeilleursAgents a étudié les noms les plus répandus pour les rues, avenus et boulevards dans les plus grandes villes de France. Si les hommes de lettres envahissent nos rues, l'Europe s'impose sur nos avenues et Strasbourg s'impose sur nos boulevards.

(BFM Immo) - MeilleursAgents a dressé le palmarès des odonymes, soit des noms de rues, avenues et boulevards les plus donnés, dans les 50 plus grandes villes de France. Et il en ressort que les hommes de lettres ont envahi nos rues. Il existe en effet une rue Molière, une rue Lamartine et une rue Alfred de Musset dans 35 des 50 plus grandes villes de France. Ce qui les positionne dans le trio de tête des noms de voies les plus répandus. "Si le nom est identique, le prix de l’immobilier, lui, bondit d’une ville à l’autre : résider rue Molière coûtera 12 fois plus cher à Paris qu’à Béziers", précise MeilleursAgents.

Voltaire et Lavoisier (un chimiste, philosophe et économiste français guillotiné en 1794) arrivent à la 4ème place ex-aequo de ce classement avec une présence dans 34 villes sur 50. "Encore une fois, d’importants écarts de prix au mètre carré sont observables : la rue Voltaire à Mulhouse coûte 11 fois moins cher que celle de Paris", note MeilleursAgents. Une seule femme est représentée dans le classement, Jeanne d'Arc, à la 7e place (un nom utilisé dans 32 villes).

L'avenue de l'Europe, nom le plus donné

Pour les avenues, c'est l'Europe qui s'impose. Ainsi, 15 des 50 plus grandes villes de France possèdent une avenue de l’Europe. "C’est à Lyon que le prix de l’immobilier y est le plus élevé (5.390€, soit quatre fois plus qu’à Grenoble)". Viennent ensuite l'avenue de la Libération (13 sur 50) en deuxième position et l'avenue Georges Pompidou (12).

Et enfin, il existe un boulevard de Strasbourg dans 16 des plus grandes villes françaises, devant Victor Hugo (12) et Gambetta (12).