Se disant victime d'un fantôme dans son logement HLM, un couple réclame d'être relogé

Un couple serait victime d'un fantôme dans son HLM (©Pixabay)

Dans l'Ain, un couple affirme être la victime, depuis plusieurs mois, d'une présence maléfique. Ils aimeraient changer de logement mais leur bailleur social ne l'entend pas de cette oreille.

(BFM Immo) - A Replonges, dans l'Ain, un couple se sent piégé dans sa propre habitation. Patricia et David habitent dans une HLM. Leur appartement, qui date 2016, est propre, lumineux et spacieux mais serait également selon eux... hanté, rapporte Le Progrès. "Ça a commencé par des ombres noires. Puis ça s’est amplifié: la lumière s’éteint, la TV s’allume toute seule, le téléphone se crypte, la vaisselle fait du bruit", raconte le couple.

Patricia et David se disent obligés de ranger leurs affaires dans des cartons au sol car l'esprit s'amuserait sinon à tout lancer par terre. Par précaution, le couple préfère dormir dans une tente sur leur balcon. Et en journée, ils font très attention à leurs faits et gestes. En novembre dernier, ils ont fait appel aux services d'un magnétiseur. Ce dernier aurait affirmé avoir découvert une entité féminine du XIXème siècle qui serait bloquée dans les lieux.

Le bailleur refuse le changement de logement

Le couple a demandé à son bailleur social, Semcoda, de pouvoir changer de logement. Mais ce dernier refuse, arguant que depuis 2016, le logement a été loué deux fois et que les précédents locataires n'ont jamais été dérangés par une présence maléfique.

Aujourd'hui, Patricia et David ne voient pas de solution. Le couple n'a pas les moyens de se loger dans le parc privé, l'homme étant invalide et sa femme s'occupant de lui. Ils lancent donc un appel à l'aide pour trouver un autre logement.