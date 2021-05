Vivrez-vous un jour comme les Schtroumpfs dans des maisons en champignon?

Illustration du mycélium (©Lex vB - Wikipédia)

Les architectes s’intéressent de plus en plus à ce matériau, doté de propriétés étonnantes.

(BFM Immo) - C'est ce qu’on appelle la myco-architecture (comme les mycoses, qui sont des champignons). Et c’est peut-être le futur de la construction. Beaucoup de laboratoires de recherche et d’entreprises travaillent sur le sujet. L’idée de base serait de construire des bâtiments dont les murs, les briques ou la structure seraient composés non pas de béton, mais de champignon. Ou plus précisément de mycélium, qui sont les racines du champignon, des filaments souterrains qui se nourrissent de la décomposition de déchets organiques.

Avec ce matériau, il est possible de fabriquer des objets de toutes formes, de toutes tailles et dotés de propriétés étonnantes. Il suffit de créer un moule -de la forme d’une brique par exemple- et d’y placer du mycélium et des déchets agricoles qui vont nourrir le champignon. Le champignon va grandir, prendre la forme du moule. 4 ou 5 jours plus tard, vous vous retrouvez avec des bio-briques aussi solides qu’un parpaing, qui résistent au feu, et qui proposent une très bonne isolation.

Il y a déjà eu plusieurs expérimentations de petites maisons. En 2014, une équipe d’architectes a créé une tour de 12 mètres composée de 10.000 briques en champignon. Des projets relativement modestes, mais des chercheurs de l’université de Cornell, eux, vont très loin dans leur réflexion puisqu’ils imaginent des villes entières en champignon, et qu’à les écouter, ces structures fongiques seraient vivantes: ces bâtiments pousseraient à la demande, et s’autorépareraient.

Des habitations en champignon sur la lune?

A lire aussi Oseriez-vous vivre dans une maison fabriquée à base de champignon?

L’idée serait que l’industrie du BTP soit moins dépendante des industries fossiles en utilisant des matériaux biologiques. Nous n'en sommes clairement pas là, mais le champignon, comme le bois d’ailleurs, pourrait s’inviter de plus en plus dans les constructions du futur.

La NASA réfléchit à la manière dont on pourrait se servir de ce matériau pour construire des premières bases humaines sur la lune et sur Mars -si on veut coloniser la planète Mars comme Elon Musk, le fondateur de SpaceX. Ils ont produit une petite vidéo promotionnelle sur le sujet. Et l’idée est très séduisante : plutôt que d’apporter des matériaux de construction (métal, verre, bois), ce qui est très compliqué, très coûteux et très énergivore, on ferait pousser des champignons sur place avant de les transformer en habitations, mais aussi en meubles par exemple. Il suffirait d’embarquer des spores et une source de nourriture pour le champignon.

Par Anthony Morel