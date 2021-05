82% des Français accepteraient d'acheter un bien immobilier avec travaux

Les Français ne sont pas réticents à réaliser des travaux. (©Pixabay)

Les Français n'ont pas peur de se lancer dans les travaux. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont encore mal informés des aides auxquelles ils ont droit.

(BFM Immo) - Les Français sont prêts à mouiller leur chemise. Dans une étude, SeLoger montre que 82% des Français sont prêts à acheter un bien immobilier avec des travaux. Une motivation bienvenue en ce moment. En effet, s'ils franchissent le pas, ces derniers pourraient contribuer à rénover l’une des 4,8 millions de "passoires énergétiques" que compte le territoire – ces logements étiquetés F ou G par le diagnostic de performance énergétique – dont la consommation dépasse les 331 kWh/m².an.

Malheureusement, les Français sont encore mal informés des aides dont ils peuvent bénéficier pour ces travaux. "49% d’entre eux ne se tiennent pas informés des aides disponibles. Et pour cause ! Parmi eux, 36% ne pensent pas y être éligibles - à tort - et 36% ne savent pas où chercher", déplore Séverine Amate, porte-parole du Groupe SeLoger. Pourtant, les aides existent : en 2020, 5,8 milliards d’euros d’aides publiques ont été mis sur la table par le gouvernement, et 200 millions d’euros de subventions ont été proposées par les collectivités locales.

Se faire aider

Enfin, le gouvernement a mis en place un système d’accompagnement, avec le réseau FAIRE, qu’il compte améliorer dans les mois à venir. MaPrimeRénov’, Programme Habiter Mieux, Chèque énergie, Eco-prêt à taux zéro, dispositif Denormandie, certificats d’économie d’énergie… Pour s'y retrouver, il suffit de se connecter sur le site faire.gouv.fr, entrer votre code postal, et contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez soi.

Florence Clément, en charge de la communication Grand Public de l’Ademe, précise: "Les conseillers FAIRE disposent de leur propre bureau, mais ils peuvent aussi se rendre en mairie pour assurer des permanences. Ils feront le point sur les aides qu’il est possible de cumuler, en complément, de subventions locales". Car les collectivités locales prévoient des fonds pour inciter leurs administrés à réaliser certains travaux, et faire en sorte que les ménages contribuent à l’amélioration du territoire. Pour bénéficier des aides publiques, le ménage devra faire appel à une entreprise RGE (Reconnue Garant de l’Environnement). Avec cette qualification, les consommateurs sont assurés que l’entreprise travaille dans les règles de l’art.

Méthodologie: Étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger du 9 au 23 février 2021, auprès des alertistes SeLoger ou Logic-Immo de 18 ans et plus ayant effectué un lead pour des alertes relatives aux sondages.