Avec près de 200.000 dossiers déposés en 2020, MaPrimeRénov' gagne son pari

Le ministère du Logement tablait sur 150.000 à 200.000 dossiers déposés en 2020. Il y en a eu 192.000.

(BFM Immo) - Le gouvernement se félicite du succès de MaPrimeRénov. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) a publié le bilan de cette aide qui a pour but de lutter contre les passoires thermiques. Et 192.000 dossiers ont été déposés. Un chiffre dans la fourchette haute des estimations du ministère du Logement. Emmanuelle Wargon, ministre du Logement espérait, en effet, entre 150.000 et 200.000 dossiers déposés, précisent Les Echos.

La ministre constate que le Covid n'a pas eu d'impact négatif sur le fonctionnement du dispositif. Il y a eu un coup de frein lors du premier confinement, mais le flux ne s'est jamais tari. Les ménages modestes, les seuls concernés par le dispositif en 2020, ont donc eu la volonté de rénover leur habitat.

Des ménages très modestes à 64%

Parmi eux, les ménages très modestes représentent 64% des bénéficiaires. On rappellera que la prime concerne tous les ménages (ainsi que les copropriétés) depuis le 1er janvier 2021 (pour des devis signés après le 1er octobre 2020 pour les particuliers) mais que son montant varie en fonction des revenus du foyer.

Concernant les types de travaux réalisés, ceux-ci concernent à 72% le système de chauffage, suivi de l’isolation (26%) et de la ventilation (2%). L'Anah précise que 98% des dossiers ont été instruits et 141.143 sont d’ores et déjà engagés pour un montant de 570 millions d’euros d’aides. 75.200 demandes de solde ont été reçues à l’issue des travaux et 53.545 primes ont été versées (soit 75% des demandes de solde).

Une enquête de satisfaction réalisée par Ipsos auprès des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ indique d’ailleurs que 90% des ménages sont satisfaits du dispositif. Plus simple que les dispositifs précédents, MaPrimeRénov’ est déterminante dans le passage à l’acte des ménages puisque 71% des bénéficiaires indiquent qu’ils n'auraient pas fait réaliser des travaux de rénovation énergétique sans cette prime.