Ces pistes pour adapter les logements au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population française s'accélère (©AFP)

Financement des résidences seniors, guichet unique pour les travaux d'adaptation... Un rapport remis mercredi au gouvernement propose 80 mesures pour aider les Français à rester plus longtemps dans leur domicile pendant leur grand âge.

(BFM Immo) - Des aides préventives pour adapter son logement avant de perdre son autonomie, des financements pour des "résidences seniors" à loyer modéré, un tissu urbain et des transports aménagés pour les personnes âgées: un rapport remis mercredi au gouvernement propose 80 mesures pour accompagner le vieillissement sans forcément recourir aux Ehpad.

Permettre au plus grand nombre de "vieillir chez soi" implique "un logement adapté à ses fragilités présentes ou futures", mais également un urbanisme et des transports permettant que "la vie à domicile ne se transforme pas en assignation à résidence", résume l'auteur de ce rapport, Luc Broussy, spécialiste de la "silver économie".

Une progression des 75-84 ans qui va progresser de 50% d'ici à 2030

La question du vieillissement est souvent considérée dans le débat public sous le seul angle du très grand âge, des Ehpad et des services d'aide à domicile, mais elle nécessite également une "révolution culturelle" pour répondre aux besoins des 75-84 ans, a expliqué à l'AFP Luc Broussy.

Cette génération des baby-boomers est composée de "citoyens actifs" qui sont encore autonomes, mais "vont commencer à subir les premières fragilités". Le nombre de personnes dans cette tranche d'âge va augmenter de quasiment 50% d'ici la fin de la décennie, a souligné l'auteur, qui doit remettre son travail mercredi matin aux ministres chargées de l'Autonomie, du Logement et de la Cohésion des territoires, Brigitte Bourguignon, Emmanuelle Wargon et Jacqueline Gourault.

Un guichet unique d'aide pour les travaux d'adaptation

Pour permettre aux seniors de rester vivre "chez eux", Luc Broussy plaide pour un guichet unique d'aide aux travaux d'adaptation des logements, qui s'inspirerait du dispositif "Ma Prime Renov" pour les rénovations écologiques. Par ailleurs, plaide l'expert, il faut "entièrement repenser" ces aides financières, actuellement accordées uniquement si la personne a déjà perdu beaucoup de son autonomie.

Il faut plutôt privilégier la prévention, fait valoir le spécialiste, et entamer des travaux "en amont", notamment pour éviter les chutes, qui provoquent chaque année des milliers d'accidents mortels.

Aider les offices HLM à construire des résidences autonomie

Vieillir "chez soi" peut aussi parfois passer par un "autre chez soi", comme par exemple une résidence autonomie. Pour les développer et les rendre accessibles aux seniors modestes, il faut aider les organismes HLM à en construire, via des prêts bonifiés, mais également simplifier certaines règles d'urbanisme qui imposent, de manière "absurde", que ces bâtiments soient dotés d'un parking ou d'un local à vélos.

Enfin le rapport insiste sur la nécessité de faciliter la mobilité des seniors, ce qui passe par des trottoirs et passages-piétons mieux conçus, davantage de toilettes et de bancs publics, mais aussi des transports plus accueillants - les conducteurs de bus devraient ainsi être systématiquement formés à la fragilité des clients âgés, afin d'éviter par exemple les freinages trop brusques.

(Avec AFP)