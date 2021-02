Des associations lancent une campagne de dons pour aider les ménages modestes à rénover leur logement

Appel aux dons pour lutter contre la précarité énergétique (©Pixabay)

Selon la Fondation Abbé Pierre, 3,8 millions de ménages modestes vivent dans des "passoires énergétiques". Un collectif d'associations a lancé une campagne de dons pour les aider à faire des travaux de rénovation énergétique.

(BFM Immo) - Un collectif de lutte contre l'exclusion énergétique a lancé mercredi une vaste campagne d'appel aux dons pour permettre aux plus modestes de financer des travaux de rénovation de leurs logements qui restent inaccessibles en dépit des subventions existantes. "Il y a un vrai effort qui a été fait au niveau des subventions mais il faut aller plus loin", déclare à l'AFP Gilles Berhault, le porte-parole du collectif Stop exclusion énergétique, qui réunit une soixantaine d'organisations dont Eco Habitat, le Secours Catholique et l'Agence du don en nature.

Selon la Fondation Abbé Pierre, 3,8 millions de ménages modestes vivent dans des "passoires énergétiques", des logements avec une isolation très insuffisante qui nécessiteraient des travaux de rénovation. A l'heure actuelle, sur un montant moyen de travaux chiffré à 50.000 euros pour les "habitats indignes", "70% peuvent être financés" via l'Etat et les collectivités et "20% auprès des acteurs de la solidarité et de la protection sociale".

"Sortir un million de personnes par an de la précarité énergétique"

Restent généralement 10% pour "lesquels il n'existe pas de mécanisme automatique", souligne Gilles Berhault. Un "reste à charge" que des familles qui vivent parfois avec moins de 10 euros par jour ne peuvent pas financer.

L'appel aux dons doit donc permettre d'y remédier avec l'objectif de "sortir un million de personnes par an de la précarité énergétique", selon le collectif. D'autres formes de soutien, notamment en nature (matériel d'isolation, de chauffage...) sont également possibles, précise Gilles Berhault qui espère qu'à terme l'Etat prendra le relai.

Dans son rapport 2020 de l'observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) a de son côté mis en garde contre une situation susceptible de s'aggraver sous l'effet de la crise sanitaire et sociale. "Ensemble, nous pouvons aider des dizaines de milliers de personnes à faire que cet hiver 2021 soit le dernier qui les exclut d'une qualité de vie digne", a plaidé l'actrice Emmanuelle Béart, ambassadrice de l'appel aux dons, dans un communiqué.

(Avec AFP)