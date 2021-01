En moyenne, les Français dépensent plus d'un Smic pour se chauffer

Les utilisateurs d’électricité allouent 1777€ à leur chauffage (©Pixabay)

Une étude d'Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, montre qu'en moyenne les Français ont dépensé 1.684 euros en 2020 pour se chauffer. Le Smic brut s'élève à 1.554,58 euros par mois.

(BFM Immo) - Le chauffage est un budget qui pèse lourd dans le portefeuille des Français. En 2020, les ménages ont dépensé en moyenne 1.684 euros sur l'année pour chauffer leur logement. Soit 140 euros par mois. Un chiffre établi à partir des données communiquées par 10.824 personnes qui ont réalisé des simulations et diagnostics énergétiques sur les sites du groupe Effy. Pour Frédéric Utzmann, président d’Effy, cette situation n’est plus acceptable : "Nous ne devons pas accepter que des familles soient contraintes de dépenser plus d’un mois de salaire pour se chauffer". En effet, le Smic brut s'élève à 1.554,58 euros depuis le 1er janvier 2021.

Les montants moyens observés d’une source d’énergie à l’autre sont de plus en plus contrastés et révèlent la situation alarmante des familles qui se chauffent en fioul. Les 3,5 millions de foyers qui dépendent du fioul dépensent en moyenne 2.108 euros par an pour se chauffer.

>> Partenariat BFM Immo : jusqu'à 4.000€ de prime pour les travaux de rénovation de votre logement avec la Prime Eco Energie Auchan

"Les habitations équipées au fioul sont généralement plus grandes"

Les utilisateurs d’électricité et de gaz allouent quant à eux respectivement 1.777 euros et 1.369 euros par an à leur chauffage. " Les détenteurs d’installations au bois ont opté pour la solution la plus économe puisqu’ils dépensent en moyenne 1.147 euros", précise Effy.

Des montants à ramener aux surfaces moyennes associées à chaque type d’énergie. "Les habitations équipées au fioul sont généralement plus grandes (142 m² en moyenne) que celles dotées d’installations à l’électricité dont la surface moyenne est de 112 m². À surface égale, l’électricité reste l’énergie de chauffage la plus chère avec un montant de 16 € /m²" et par an, note Effy. Ce montant passe à 15 euros par m2 et par an pour le chauffage au fioul, 11 euros pour le chauffage au gaz et 9 euros pour le chauffage au bois.