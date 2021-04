Home staging: "Nos clients ne gagnent pas d'argent, ils en perdent moins"

Sylvain Rey, fondateur et dirigeant de l'enseigne Avéo, revient sur les idées reçues concernant le home staging.

(BFM Immo) - Question: Avec le home staging, un vendeur peut espérer vendre son bien plus cher ou plus vite?

Sylvain Rey: Le home staging ne permet pas de vendre plus cher à proprement parler. Il permet de vendre au prix souvent souhaité par le vendeur. Il limite, en effet, la négociation du prix de vente.

Nos statistiques sont sans appel: 2,1% de négociation en moyenne après nos interventions, contre 12% de négociation moyenne du prix de vente sans home staging (sources statistiques 2020 C21).

De même, l’impact de notre prestation se fait sur le délai de mise en vente. En moyenne de 105 jours en France sans Home Staging (sources statistiques 220 C21), il passe à 27 jours de moyenne après nos interventions.

Autrement dit, on vend plus vite, et au prix le plus proche de celui fixé. Nos clients ne gagnent pas d’argent, ils en perdent moins.

Quel budget faut-il prévoir?

Le budget dépend totalement de l’état général du bien immobilier à traiter. Quelle ampleur sur les petits travaux ? Quelles seront les interventions en dépersonnalisation, neutralisation ? En tous les cas, certains médias annoncent que le Home Staging devrait coûter 1 ou 2% du prix de vente. Annoncer ceci est une ineptie. Car 1% sur un bien immobilier parisien de 1 000 000€ n’est pas la même chose que 1% sur un bien à 100 000€ sur Saint-Étienne par exemple.

En moyenne, nos interventions sont comprises dans une fourchette de 0,5 à 4% du prix de vente (travaux compris). Et nous calculons toujours le dimensionnement de notre intervention par rapport au retour sur investissement du vendeur. Car notre intervention vise à lui faire vendre au prix son bien immobilier, en limitant la négociation du prix de vente.

Exemple par les chiffres. Prenons un bien moyen de 200 000€ (valeur du bien moyen en France). Sans home staging : négociation du prix de vente de 12% soit vendu au prix de 176 000€. Avec Home Staging à 4% par exemple (ce qui est le maximum), valeur de 8 000€. Négociation après home staging moyenne de 2,1% = 4 000€. Soit un prix de vente final de 187 400€. Soit un gain de 11 400€.

Quelles sont pièces les plus importantes?

Nous reproduisons le parcours de l’acquéreur. Partant du fameux principe qu’on se fait une idée du bien qu’on visite sur les 90 premières secondes, il convient de traiter souvent en priorité les pièces de vie (séjour, salon cuisine, salles à manger).

Mais cela peut être totalement variable d’un bien immobilier à l’autre. Pour certains, on traitera les pièces de vie… Pour d’autres, les extérieurs en priorité, ou les coins nuit par exemple. Nous nous mettons dans une vision "acquéreur", et repérons tout ce qui peut l’empêcher d’apprécier les volumes et les espaces. Ou les espaces trop personnalisés et encombrés. En redonnant toujours sa fonction initiale à chaque pièce.

Il convient de créer un espace totalement neutre, dans lequel pourra se projeter n’importe quel profil d’acquéreur. Que ce soit des primos accédant ou des personnes plus âgées par exemple. Il convient de traiter la dépersonnalisation des lieux, le désencombrement, mais aussi les petits travaux : quelques peintures à rafraichir, un sol souple à la place d'une moquette par exemple.

Vers qui se tourner?

Le métier du home staging n’est pas encadré en France. Donc, il peut être difficile de savoir si une offre est sérieuse ou pas. En tous les cas, il faut éviter de faire appel à une personne qui va proposer un projet de décoration. Car le home staging est tout l’inverse. La décoration personnalise, le home staging dépersonnalise.

Il faut demander au home stager des références client, et vérifier l’impact de sa prestation. Est-ce que la prestation a eu un impact sur le prix et le délai ? À quel coût ? Ne pas accepter des propositions de travaux trop lourds. Le home staging reste sur du rafraichissement. Nous ne sommes pas là pour casser ou créer des distributions.

Les réseaux organisés comme AVEO, ou Home Staging Expert, sont présents depuis plus de 10 ans sur ce marché. Leurs méthodes sont donc éprouvées.

Est-ce qu'il existe des aides?

Non, pas spécifiquement.

La seule aide proposée est celle du groupe AVEO dans le cadre de son contrat de garantie de vente en moins de 3 mois, qui, grâce à une mécanique financière innovante, permet au vendeur de ne payer la prestation qu’une fois son bien réellement vendu.