Le chauffage au gaz sera interdit dans les maisons neuves dès l'été 2021

Bâtiment neuf: les gaziers craignent "le retour du chauffage électrique obligatoire" (©RI Pixabay)

La nouvelle réglementation environnementale RE 2020 va interdire le gaz dans les maisons neuves dès 2021. Une interdiction qui concernera les logements collectifs neufs après 2024.

C'est bientôt la fin du gaz dans les logements neufs. Le gouvernement s'apprête à dévoiler ses arbitrages dans ce domaine. Selon les informations des Echos, la réglementation environnementale 2020 "marquera une rupture majeure: la disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz".

La nouvelle réglementation environnementale RE 2020, qui impose aux bâtiments de nouveaux seuils de consommation énergétique et d'émission de gaz à effet de serre, s'appliquera à partir de l'été 2021 aux logements, bureaux et bâtiments d'enseignements. Les maisons individuelles dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement seront concernés. Pour les logements collectifs, dont les alternatives au gaz ne sont pas encore bien développées, une tolérance est accordée jusqu'en 2024.

Le seuil d'émission maximum autorisé sera fixé dès 2021 à 4 kilogrammes (kg) de CO2/an/m2 pour les maisons, et pour les appartements à 14 kg CO2/m2, affirment les Echos. "Dès 2024, ce seuil sera ramené à 6 kg CO2/m2/an, excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz, mais permettant le développement de solutions innovantes, y compris hybrides (telles des pompes à chaleur utilisant un léger appoint de gaz en cas de grand froid)", précise le ministère de la Transition écologique au quotidien.

Risque d'un retour du chauffage électrique?

Un coup dur pour certains professionnels. Ainsi, le patron du réseau de transport de gaz GRTGaz dit craindre le retour en force du chauffage électrique dans les bâtiments neufs, alors que Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz, l'un des deux gestionnaires du réseau de transport de gaz en France avec Teréga, dit redouter "le retour du chauffage électrique obligatoire pour tous".

"Les pompes à chaleur électriques sont des solutions intéressantes" mais, "derrière le cortège des pompes à chaleur, on trouve aussi des radiateurs électriques et, en fonction de la fixation d'un certain nombre de coefficients, on risque d'avoir le retour du radiateur électrique", souligne Thierry Trouvé. "La crainte, c'est que dans les prochains hivers on ait une pointe (de consommation) dont la taille aura augmenté et un système électrique toujours plus fragile du fait du développement des renouvelables, de la fermeture d'un certain nombre de tranches nucléaires, de leur vieillissement", poursuit-il.

Seuil maximal de consommation

"Il suffit qu'il y ait une crise d'une nature ou d'une autre et, tout d'un coup, le système électrique et donc le système énergétique devient très fragile", insiste-t-il. Il fait ainsi allusion aux récentes mises en garde du gestionnaire du réseau électrique RTE: la France pourrait connaître des difficultés d'approvisionnement électrique en cas de vague de froid au mois de février, la crise sanitaire ayant perturbé la maintenance des réacteurs nucléaires.

Le ministère précise aux Echos que "le gouvernement souhaite éviter d'entraîner un retour massif du radiateur électrique, car s'il est peu coûteux à installer, ce mode de chauffage est cher à l'usage et pèse plus fortement sur le réseau électrique au plus fort de l'hiver (pointe hivernale). C'est pourquoi RE 2020 imposera l'utilisation de chaleur renouvelable en fixant un plafond de consommation d'énergie primaire non renouvelable.

(Avec AFP)