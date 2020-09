MaPrimeRénov': les travaux éligibles dès le 1er octobre mais la prime sera versée en 2021

MaPrimeRénov' entrera en vigueur dès le 1er octobre (©Lionel Bonaventure - AFP)

La ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, avait déclaré que les travaux de rénovation des bâtiments engagés par les ménages "dès cet automne" seront "éligibles" à la prime Maprimerénov' prévue l'an prochain par le gouvernement dans le plan de relance de l'économie. Ce sera bien la date du 1er octobre qui sera prise en compte. Mais la prime ne sera pas versée tout de suite.

Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, a annoncé samedi 5 septembre, une bonne nouvelle à tous les ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétiques. Les travaux engagés par les ménages "dès cet automne" seront "éligibles" à la prime Maprimerénov' prévue l'an prochain par le gouvernement dans le plan de relance de l'économie, avait-elle déclaré sur France Info.

A Batiactu, le ministère a précisé que les devis signés pour les travaux entrants dans les critères de la prime à partir du 1er octobre pourront faire l'objet d'une demande de MaPrimeRénov'.

Tous les ménages concernés

Tous les ménages seront concernés, sans plafond de ressources. Mais en fonction des revenus et du type des travaux engagés, le montant de la prime sera différent. Sur FranceInfo, la ministre a indiqué que la prime pourra "aller de 2.000-3.000 euros jusqu'à environ 20.000 euros". Avant d'ajouter: "on aide plus ceux qui ont moins".

Par ailleurs, la ministre a expliqué que si, grâce aux travaux, le logement atteint le niveau bâtiment basse consommation ou sort des classes F et G (les "passoires thermiques"), une bonification des aides sera introduite.

Batiactu précise que "la demande de prime pourra être faite à partir du 1er janvier 2021". Mécaniquement, la prime ne sera donc pas versée avant 2021 pour les travaux signés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.