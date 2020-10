Rénovation énergétique : à combien avez-vous le droit en fonction de vos revenus?

Le gouvernement détaille ses catégories (©Pixabay)

Le gouvernement a détaillé les niveaux de revenus qui détermineront le montant de MaPrimeRénov'. Il existe plusieurs catégories et deux zones géographiques différentes.

(BFM Immo) - Le gouvernement a détaillé les niveaux de revenus déterminant le montant de l'aide à la rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov', dont la portée a été élargie à tous les ménages dans le cadre du plan de relance. Deux milliards d'euros supplémentaires sont prévus sur deux ans, afin d'accélérer la rénovation des 4,8 millions de "passoires thermiques" qui existent encore en France.

Quatre catégories ont été mises en place (bleu, jaune, violet et rose) en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de personnes composant le ménage. Par ailleurs, ces seuils ne sont pas les mêmes en Ile-de-France et hors d'Ile-de-France. Un simulateur en ligne disponible ici permet de déterminer sa catégorie, alors que l'aide excluait initialement les foyers les plus aisés. Les travaux éligibles concernent notamment le changement du système de chauffage, l'installation d'une ventilation ou l'isolation d'une maison. Le montant de l'aide pour les travaux va alors dépendre des travaux en question et de votre catégorie (bleu, jaune, violet et rose).

Par exemple, un couple avec deux enfants peut bénéficier de MaPrimeRénov' Bleu (le plus avantageux) avec un RFR inférieur ou égal à 30.572 euros en dehors de l'Ile-de-France. Dans la région parisienne, ce seuil maximal de RFR est fixé à 42.381 euros.

Le dispositif de certificats d'économie d'énergie (CEE), qui oblige les fournisseurs d'énergie à financer des actions d'économies d'énergie sous peine de pénalités, est cumulable avec MaPrimeRénov', qui remplace depuis le 1er janvier le crédit d'impôt à la transition énergétique (CITE).

Pour reprendre notre exemple, un ménage entrant dans la catégorie MaPrimeRénov' Bleu aura ainsi le droit pour l'isolation thermique des fenêtres à 179 euros par équipement (voir notre tableau ci-dessous).

>> Partenariat BFM Immo : jusqu'à 4.000€ de prime pour les travaux de rénovation de votre logement avec la Prime Eco Energie Auchan

Ainsi, pour les ménages les plus modestes, MaPrimeRénov' permet de recevoir une aide de 10.000 euros pour l'installation d'une chaudière à granulés, sans compter l'apport des CEE, selon le ministère de la Transition écologique. Au global, cette aide pourra aller jusqu'à 90% du montant des travaux pour les foyers les plus modestes. L'aide s'adresse également désormais aux bailleurs et aux copropriétés, pour des travaux de rénovation globale.

>> Cliquez ici si vous avez du mal à visualiser le tableau (faites glisser de gauche à droite pour afficher les montants pour les 4 catégories sur votre mobile).

Avec AFP