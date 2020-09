Rénovation énergétique: comment fonctionne MaPrimeRénov'

La prime concernera tous les Français (©Pixabay)

Le gouvernement va largement augmenter le budget pour Maprimerénov' afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles appartenant à des particuliers. Voici comment fonctionne cette prime.

(BFM Immo) - Pour sortir la France de la crise liée au coronavirus, le gouvernement a présenté en détail son plan de relance ce jeudi. Parmi les mesures phares, 6,7 milliards d'euros seront mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments, dont 2 milliards pour les ménages via la prime Maprimerénov' qui sera accessible à tous les ménages, sans plafond de revenus, à partir du 1er janvier 2021. Retour sur le fonctionnement de cette prime.

Comment marche cette aide?

MaPrimeRénov' est une aide permettant de financer une partie des travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments. Cette prime doit être utilisée sur une période de 5 ans. Le montant maximal, par ménage, est de 20.000 euros.

Pour faciliter les démarches des particuliers, un site internet - www.maprimerenov.gouv.fr - et un numéro de téléphone - 0.808.800.700 - sont à leur disposition.

>> Partenariat BFM Immo : jusqu'à 4 000€ de prime pour les travaux de rénovation de votre logement avec la Prime Eco Energie Auchan

Quelles sont les conditions?

Tous les ménages sont-ils concernés?

Contrairement au crédit d'impôt pour la transition énergétique (le CITE, versé avec un an de décalage), cette prime est versée rapidement à la fin des travaux pour payer les artisans. Il faut que le devis soit établi par une entreprise certifiée RGE (reconnue garant de l'environnement). Elle sert à réaliser des travaux énergétiques: améliorer l'isolation du logement, changer de chaudière, installer un système de ventilation plus efficace... La liste de travaux subventionnables couvre à la fois des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation et la réalisation d’audits énergétiques.

Cette aide financière ciblait à l'origine les ménages les plus modestes en servant à financer les travaux pour les résidences principales dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum.

A partir du 1er janvier 2021, elle concernera tous les Français, sans conditions de ressources. Cette prime pourra également être réclamée par les copropriétés et les propriétaires bailleurs.

Précédemment, des plafonds de ressources avaient été fixé en fonction du nombre de personnes du foyer et de la zone géographique. Ainsi par exemple, un couple avec un enfant devaient afficher moins de 44.188 euros de revenus en Ile-de-France pour pouvoir y prétendre (en tant que ménage dit modeste). Dans les autres régions, ce plafond pour ce ménage tombait à 33.547 euros.

Peut-on cumuler cette prime avec d'autres aides?

Il est possible de cumuler MaPrimeRénov’ avec d’autres aides à la rénovation énergétique telles que les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie ou encore des aides proposées par vos collectivités locales. Attention tout de même, MaPrimeRénov’ n’est toutefois pas cumulable avec l’aide Habiter Mieux Sérénité de l’Anah.

2 milliards, est-ce que cela fait beaucoup?

Les aides mobilisées pour la rénovation énergétique des bâtiments seront donc d'environ 4 milliards pour les bâtiments publics et de 2 milliards pour les ménages. Pour rappel, pour 2020, le gouvernement avait prévu que le CITE coûterait 1,1 milliard d'euros et MaPrimeRénov' 450 millions d'euros.