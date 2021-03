Rénovation énergétique : le budget Maprimerénov' épuisé avant la fin de l'année?

Maprimerénov' fait un carton auprès des ménages (©Pixabay)

Le succès de la nouvelle aide à la rénovation des logements est tel que l'enveloppe budgétaire pourrait être épuisée avant la fin de l'année, selon le ministre de l'Economie.

(BFM Immo) - La rénovation énergétique avance à un rythme élevé, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Le dispositif Maprimerénov' "fonctionne très bien", a-t-il ainsi expliqué sur BFM Business mercredi 10 mars dans la soirée, alors qu'il indiquait que 26 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan de relance avaient déjà été décaissés.

"Il y a des dispositifs sur lesquels ça va trop vite. Et tant mieux. (…) Sur Maprimerénov', je pense que nous aurons consommé l'intégralité de l'enveloppe avant la fin de l'année 2021, au rythme où vont les choses", a-t-il précisé. Le ministre de l'Economie souligne qu'il y a actuellement "55.000 Maprimerénov' par mois" qui sont accordées.

En cas de budget dépassé, "il faudra continuer à alimenter le dispositif". Mais "on n'y est pas encore", ajoute le ministre.

Une aide ouverte à tous les ménages depuis le 1er janvier

On rappellera que la prime concerne tous les ménages (ainsi que les copropriétés) depuis le 1er janvier 2021 (pour des devis signés après le 1er octobre 2020 pour les particuliers) mais que son montant varie en fonction des revenus du foyer (voir notre dossier ici pour savoir comment ça fonctionne).

Maprimerénov' est une aide permettant de financer une partie des travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments. Cette prime doit être utilisée sur une période de 5 ans. Le montant maximal, par ménage, est de 20.000 euros.

C'est l'Anah, l'Agence nationale de l'habitat, qui pilote l'opération. Elle s'attend à une demande exceptionnelle passant de 190.000 dossiers déposés en 2020 à 500.000 cette année. Au rythme actuel des demandes, ce seuil des 500.000 dossiers pourrait donc être atteint dès début octobre.

Avant de faciliter les démarches des ménages, une nouvelle plateforme pour demander cette aide avait été lancée le 11 janvier dernier.

1,7 milliard d'euros de budget en 2021

Côté budget, il est assez complexe de s'y retrouver car l'aide à la rénovation énergétique pour les particuliers dépend de deux programmes budgétaires différents au sein de la loi de finances 2021. D'un côté, le programme "normal" (programme 174 "Énergie, climat et après-mines") prévoit un budget de 740 millions d'euros en 2021 pour Maprimerénov'. De l'autre, il faut y ajouter les crédits alloués via le plan de relance (via le programme 362 "Écologie"). Ce dernier prévoit une enveloppe totale de 2 milliards d'euros en montant cumulé sur 2021 et 2022. Mais les crédits de paiement (le maximum autorisé pour 2021) sont de 915 millions d'euros en 2021.

Autrement dit, l'enveloppe maximale prévue pour 2021 dans le cadre de cette prime à la rénovation énergétique est de 1,655 milliard d'euros.