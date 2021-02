A Paris et Bordeaux, il y a plus d'annonces immobilières pour des meublés que pour des logements vides

L'offre de meublés explose à Bordeaux (©Nicolas Tucat - AFP)

La crise a ralenti l'activité touristique, les meublés touristiques reviennent donc sur le marché de la location classique. Les taux de meublés explosent donc dans certaines villes.

(BFM Immo) - Depuis un an, victime des restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'activité touristique est fortement ralentie. Si cela pénalise la location saisonnière, cela développe la location meublée traditionnelle. Le baromètre SeLoger montre, en effet, que dans certaines villes le taux d'annonces pour des locations de meublés explose. Les propriétaires de biens meublés ne louant plus sur les plateformes de location touristique entre particuliers comme Airbnb se sont en effet largement reportés sur de la location meublée classique.

Sur les sites de SeLoger, le volume d’annonce de meublés à louer accuse une hausse spectaculaire (+90% au niveau national), en particulier dans certaines grandes villes françaises. C’est Amiens qui décroche la palme de la plus forte hausse de son volume d'annonces de meublés (+ 490 % sur 1 an). Le nombre d'annonces y a ainsi été quasiment multiplié par 6. La préfecture de la Somme détient également le record de la plus forte évolution du taux de meublés, avec un bond de 131% sur un an.

Bordeaux et Paris en tête

Et dans certaines villes, il y a même désormais plus d'annonces en ligne pour des meublés que des logements vides. Bordeaux détient le record du taux de meublés avec 63,8% des annonces de location qui concernent aujourd'hui des logements de ce type. Les logements meublés sont ainsi devenus majoritaires. "A titre de comparaison, l'année dernière, le taux de locations meublées s'y limitait à 37,6%. La hausse est donc spectaculaire", constate SeLoger.

Une autre ville compte désormais plus d'annonces de locations meublées que vides sur les annonces immobilières. Il s'agit de Paris avec un taux de meublés de 52,5%. Une progression moins spectaculaire que Bordeaux puisqu'il y a un an, ce taux était déjà de 49,8%.

Avec 48,7% (contre 36,4 % l'année dernière), Saint-Denis se hisse sur la troisième marche du podium du palmarès. Dans la sous-préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, la proportion de locations meublées augmente fortement.