Ces villes où les locataires parisiens veulent investir dans des biens immobiliers pour les louer

Si l'année 2020 a donné des envies d'achat immobilier aux locataires parisiens, ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter leur résidence principale dans la capitale. Ils se tournent alors vers d'autres solutions.

(BFM Immo) - Les envies d'achat immobilier des locataires parisiens ont changé depuis un an. Pretto, fintech du crédit immobilier, s'est associée à Masteos, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, pour analyser le comportement d'investissement des Parisiens locataires. Une étude qui repose sur l'analyse de plus de 7 000 simulations d'investisseurs parisiens depuis janvier 2019.

Tout d'abord, les Parisiens n'ont pas forcément les moyens d'acheter dans la capitale et se tournent donc vers la province. Pierre Chapon, président de Pretto, constate que "l'année 2020 a donné des envies d'achat immobilier aux Parisiens, notamment les locataires. Mais leur projet s'est souvent heurté aux prix élevés de la capitale", souligne Pretto dans un communiqué. Le prix moyen d'un bien est de 510.000 euros.

Ensuite, "beaucoup de jeunes actifs ne se projettent pas à Paris très longtemps, et donc ne se tournent pas vers l'achat d'une résidence principale. Ils ont compris que la rentabilité d'un investissement immobilier se fait sur le temps long", estime . Certains se tournent donc vers l'investissement locatif.

Ainsi, deux tiers des locataires parisiens intéressés par un investissement locatif visent un bien en région. "En l'espace d'une année, on enregistre une hausse de 6 points sur la période d'avril 2020 à mars 2021. Ainsi, les locataires parisiens intéressés par un investissement locatif sont aujourd’hui 61% à cibler la province contre 55% en 2019", précise l'étude.

31 ans et vit seul

Pretto et Masteos dressent le profil type de l'investisseur parisien. Cet investisseur a donc, en moyenne, 31 ans et vit seul. Les revenus du ménage sont confortables et équivalents à 5.000 euros mensuel et ce foyer dispose d'un apport de 25.000 euros. "L’investisseur type a donc une situation stable et souhaite placer son argent de façon réfléchie pour se constituer une épargne ou un patrimoine immobilier", peut-on lire dans l'étude. Enfin, ils achètent un bien dont le prix moyen est de 205.000 euros.

Pierre Chapon, président de Pretto, précise : "Les banques en Ile-de-France savent que l'achat de résidence principale dans la région est difficile. Si elles acceptent de financer les projets locatifs des locataires de la capitale, il faut néanmoins présenter des garanties solides: payer son loyer sans faute depuis des années et avoir un apport à hauteur des frais. Il peut être parfois plus intéressant pour les Parisiens d'approcher les banques régionales, qui connaissent mieux le tissu local, les quartiers et sauront situer les biens visés à Lyon ou Nantes par exemple".

Lille en tête

Lille, à 1h de TGV de la capitale, est en tête des villes où les Parisiens qui ne sont pas propriétaires envisagent le plus de réaliser un investissement locatif. Mais Pretto estime qu'aujourd'hui le marché est saturé. Thierry Vignal, président et co-fondateur de Masteos, estime qu'"à une dizaine de kilomètres, il est intéressant de regarder Roubaix qui offre un taux de rendement nettement supérieur (9.06% en moyenne)".

Marseille arrive en deuxième position avec 5,66% de rendement brut moyen. Bordeaux (qui affiche un rendement brut de 4,25%) complète le podium. Ensuite, Toulouse est en 4ème position (avec un rendement brut moyen affiché de 4,25%), et devance Nantes (4,51%) et Lyon, qui arrive en 6ème place (4%). On notera que Le Havre, en 10ème position, est la ville où le rendement brut potentiel est le plus élevé de ce palmarès, à 7,04%.

Voici le top 10 des villes qui attirent le plus les investisseurs parisiens: