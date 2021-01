En pleine crise, l'investissement locatif atteint des niveaux records

L'immobilier résiste (©Mychele Daniau - AFP)

L'immobilier résiste, en témoigne la part des achats consacrée à l'investissement locatif. D'après Century 21, elle frôle les 30% des ventes, un record.

(BFM Immo) - Jamais les investisseurs n'avaient pesé de façon si importante dans les ventes de logements anciens. 29,4% des acquisitions en 2020 ont ainsi concerné des biens destinés à être mis en location (+2,2 points sur un an), selon les données dévoilées lundi par Century 21. Un record historique au sein du réseau d'agences immobilières. A titre de comparaison, ce ratio n'était que de 17,4% en 2017, avant de bondir à 27,2% en 2019.

En Ile-de-France, la part des investissements locatifs progresse pour passer de 22,2% en 2019 à 23,9% en 2020, soit une progression de 1,7 point sur un an. Là encore, il s'agit d'un niveau record chez Century 21. Mais la plus forte progression de l'investissement locatif est constatée dans les départements plus abordables que la capitale. Alors qu'elle a quasiment stagné à Paris (mais à un niveau élevé à 31,1% des acquisitions), la part des achats dédiés à la location a augmenté de 2,2 points dans les Yvelines (pour atteindre 23,3%), de 2,6 points dans le Val-d'Oise (à 22,3% des transactions), de 3,2 points dans les Hauts-de-Seine (à 23,5% des ventes) et de 4,6 points en Seine-Saint-Denis (à 27% des ventes).

>> Téléchargez le guide Loi Pinel de la rédaction de BFM Immo

La crise sanitaire et économique a clairement incité les Français à investir dans la pierre. Aussi bien ceux qui avaient de l'épargne à placer que ceux qui n'avaient pas les moyens de devenir propriétaire de leur résidence principale.